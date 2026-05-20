तुला राशिफल 20 मई: तुला राशि आज दोपहर में सिर्फ 1 काम करने से होगा लाभ ही लाभ, पढ़ें आज का तुला राशिफल

तुला राशिफल 20 मई: तुला राशि आज दोपहर में सिर्फ 1 काम करने से होगा लाभ ही लाभ, पढ़ें आज का तुला राशिफल
Libra Horoscope 20 May 2026 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।
Libra Horoscope Today Aaj Ka Tula Rashifal 20 May 2026, तुला राशिफल 20 मई: तुला राशि के जातकों आज के दिन भाग्य का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आध्यात्मिक कार्यों की ओर झुकाव बढ़ सकता है। हरी वस्तु पास रखना शुभ रहेगा। ऑफिस और पर्सनल जीवन को संतुलित रखें। ध्यान रखें कि आप आज फालतू के टॉपिक से बचें। प्रोफेशनल जीवन को पॉजिटिव बनाए रखें। आज के दिन अहंकार को त्यागना अच्छा रहेगा।
तुला राशि आज दोपहर में सिर्फ 1 काम करने से होगा लाभ ही लाभ, पढ़ें आज का तुला राशिफल
तुला राशि का आज का हेल्थ राशिफल
भाग्य भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन दोनों प्रदान करेगा। स्वास्थ्य पहले से अधिक अच्छा महसूस होगा। ऑफिस के तनाव को घर के बाहर ही रहने दें। कुछ महिलाओं जातकों को सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नर्व और एसिडिटी की समस्या वाले लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ लोगों में आंखों और कान से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं।
तुला राशि का आज का लव राशिफल
प्रेम-संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। मुद्दों को सुलझाते समय धैर्य रखना अच्छा रहेगा। आज का आपका लक्ष्य दिन खत्म होने से पहले विवाद सुलझाना है। एक साथ अधिक समय बिताएं। सिंगल जातक कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए बात कर सकते हैं और रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही रहेगा।
तुला राशि का आज का करियर राशिफल
धार्मिक अथवा लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। व्यापारिक गतिविधियों में लाभ होगा तथा नौकरी में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। मैनेजमेंट की अच्छी नजर में रहें। कुछ क्रिएटिव व्यक्ति अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर देखेंगे। ऑफिस में पॉलिटिक्स के रूप में चुनौतियां आ सकती हैं। कुछ लोगों को यह जानकर सरप्राइज मिल सकता है कि किसी करीबी ने उनके प्रदर्शन के खिलाफ शिकायत की है। अपनी योग्यता को साबित करना महत्वपूर्ण है। टीम मीटिंग में नए विचार लेकर आएं और आप क्लाइंट जीतने में भी सफल हो सकते हैं।
तुला राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल
धन के मामले में आप अच्छे रहेंगे और यह आपकी लाइफस्टाइल में भी झलकेगा। आप शेयर, और बिजनेस में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं लेकिन एक्सपर्ट की सलह लें। कुछ महिला जातक आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने की इच्छुक होंगी। दोपहर में किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ मुद्दे को सुलझाने से आपको लाभ होगा। यह उन लोगों के लिए सही समय है, जो अपनी पारिवारिक या पैतृक संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं। व्यवसायी प्रमोटर के माध्यम से धन जुटाने में सफल होंगे।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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