Libra Horoscope Today Aaj Ka Tula Rashifal 11 October 2025 Future Prediction तुला राशिफल 11 अक्टूबर: खर्चों पर आज नजर रखें, एक्स्ट्रा कमाई के आसान तरीके खोजें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope Today Aaj Ka Tula Rashifal 11 October 2025 Future Prediction

तुला राशिफल 11 अक्टूबर: खर्चों पर आज नजर रखें, एक्स्ट्रा कमाई के आसान तरीके खोजें

Libra Horoscope 11 October 2025 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 06:42 AM
share Share
Follow Us on
तुला राशिफल 11 अक्टूबर: खर्चों पर आज नजर रखें, एक्स्ट्रा कमाई के आसान तरीके खोजें

Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 11 अक्टूबर 2025: तुला राशि आज का दिन शांति के साथ फैसले लेने और निष्पक्ष कार्रवाई का दिन है। घर और काम पर छोटी-छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए स्पष्ट संवाद का उपयोग करें। योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, वादे निभाएं और धैर्य रखें। जैसे-जैसे आप हर घंटे छोटे-छोटे कदम उठाते हुए स्थिरता से काम करेंगे, आपको पुरस्कार और बेहतर रिश्ते मिलेंगे।

तुला लव लाइफ: आज का दिन आपके दिल के लिए कोमल है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो उम्मीदों के बारे में विनम्रता से बात करें और बिना किसी आलोचना के सुनें। छोटे-छोटे साझा काम या हल्की-फुल्की तारीफ विश्वास का निर्माण करती है। सिंगल लोगों के लिए, दोस्ताना बातचीत नए मधुर संबंधों को जन्म दे सकती है। अपना असली रूप दिखाएं और मुस्कुराएं। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। छोटे-छोटे पलों का जश्न मनाएं।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपके निष्पक्ष विचार दूसरों की नजर में आते हैं। योजनाओं की व्याख्या करते समय क्लियर नोट्स और दोस्ताना लहजे का प्रयोग करें। टीम के सदस्य आपके शांत दृष्टिकोण पर भरोसा करेंगे; जहां भी हो सके मदद की पेशकश करें। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। गोल्स पर ध्यान केंद्रित करें। एक छोटी सी मुलाकात उपयोगी सलाह दे सकती है, जो आपको काम जल्दी पूरा करने में मदद करेगी। रिकॉर्ड रखें और सीनियर सहकर्मियों का सम्मान करें। आपके विचारशील कार्य प्रगति करेंगे और समय के साथ नए अवसर खोलेंगे।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप छोटे-छोटे कदम उठाते हैं तो पैसों के मामले स्टेबल दिखते हैं। रोजमर्रा के खर्चों पर नजर रखें और ऐसी जल्दीबाजी वाली खरीदारी से बचें, जो आकर्षक तो लगती हैं लेकिन जरूरी नहीं है। खुद से किया गया एक छोटा-सा बचत का वादा एक मददगार कोष में बदल सकता है। अगर आपको उधार देना ही है, तो सावधानी बरतें और क्लियर शर्तें लिखें। एक्स्ट्रा कमाई के आसान तरीके खोजें, जैसे किसी पड़ोसी की मदद करना या कोई छोटा-मोटा हुनर ​​सिखाना।

सेहत राशिफल: जब आप एक छोटी-सी दिनचर्या का पालन करते हैं, तो आपकी ऊर्जा स्थिर रहती है। हर सुबह हल्के स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। हो सके तो बीस मिनट टहलें। ताजी हवा मूड को बेहतर बनाने और नसों को शांत करने में मदद करती है। रात को अच्छी तरह आराम करें और सोने से पहले ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। परिवार के साथ मुस्कुराहट बांटें और बिजी घंटों के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें। हल्के भोजन का चुनाव और थोड़ी देर सांस लेने का अभ्यास आपके दिमाग को साफ और शरीर को मजबूत और खुश रखेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Libra Libra Horoscope Tula Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Karwa Chauth, Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने