तुला राशिफल 9 अक्टूबर: आज सीनियर आपके काम पर सवाल खड़ा कर सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स होंगे शिकार

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 8 october Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है।आज सीनियर आपके काम पर सवाल खड़ा कर सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स होंगे शिकार

Libra Horoscope Today 9 October 2025: आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में विश्वास करते हैं। आपको लवअफेयर में प्रॉडक्टिव रखना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करें। अपने लवर को आज अपसेट ना करें, उसके लिए समय निकालें। आज सभी प्रोफेशनल मामलों को सुलझा लें। आपके सामने छोटे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। पैसों को स्मार्ट निवेश के लिए इस्तेमाल करें।

तुला लव राशिफल

रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज हो सकते हैं। आपको लवर को पर्सनल स्पेस देने की जरूरत है। दोपहर का समय आपके लिए जरूरी है। रोमांटिक डिनर के लिए अच्छा समय है। जहां आप अपने पार्टनर को सरप्राइज भी दे सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए ऑफिस रोमांस अच्छा आइडिया नहीं है। शादीशुदा लोगों को विवादों से दूर रहना चाहिए। इस राशि की महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं।

तुला करियर राशिफल प्रोफेशनल इश्यूज को सुझाकर आप खुश रह सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज के साथ बाहर आएं। आपको मैनेजमेंट की तरफ से तारीफ भी मिल सकती है। आपके साथ काम करने वाला या एक सीनियर आपके काम पर सवाल खड़ा कर सकता है। आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। हालांकि आपको जानने की जरूरत है कि इसका आपके करियर पर असर पड़ सकता है। बिजनेसमैन बिजनेस को नए लोकेशन में बढ़ा सकते हैं। जो लोग नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए आत् इंटरव्यू अटेंड करना जरूरी है।

तुला मनी राशिफल आज आप घर को भी रेनोवेट करा सकते हैं। प्रोपर्टी और निवेश करने से पहले आपको धैर्य से काम करना चाहिए। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा मामला आज नहीं रहेगा। लेकिन कोशिश करें कि अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। एक पार्टटाइम जॉब आपके लिए अच्छी सैलरी ला सकती है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते समय आपको खास ध्यान देना चाहिए। बिजनेसमैन विदेशी करेंसी में ट्रांजेक्शन को हैंडल करेंगे।

तुला हेल्थ राशिफल आपको आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और आपको आंखों को दिखाने की भी जरूरत पड़ सकती है। बच्चों को शरीर में दर्द, मुंह की हेल्थ और पाचन संबंधी समस्याओं की भी शिकायत हो सकती है। फाइबर से भरपूर चीजों का सेवन करें और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों की जगह जूस का सेवन करें। देर रात को गाड़ी चलाने से भी बचने की जरूरत फिलहाल आपको हैं। तनाव और नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उन्हें आज मेडिकल किट साथ रखना भी जरूरी है।

