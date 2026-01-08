Hindustan Hindi News
Libra horoscope today aaj ka Tula rashi ka rashifal 8 january 2026
तुला राशिफल 8 जनवरी 2026: आज तुला वालों को लीगल मामले में बड़ी रकम खर्च होगी, पढ़ें कैसा रहेगा दिन

संक्षेप:

Tula rashi ka rashifal Libra horoscope 2026: यह राशि चक्र की सातवीं राशि है, आज तुला राशि वालों को किसी लीगल मामले में आज आपको बड़ी रकम खर्च करनी पढ़ें कैसा रहेगा दिन     

Jan 08, 2026 06:02 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Libra Horoscope Today 8 January 2026 : आज तुला राशि वालों को नया चैलेंज अपसेट नहीं करेगा। आज रिलेशनशिप में आप हर जग खुशियां ही खुशियां पाएंगे। आज कोशिश करें कि प्रोफेशनल लाइफ में बेस्ट रिजल्ट दें। आज आर्थिक तौर पर आप स्टडी और स्पष्ट भी रहेंगे। आपकी हेल्थ आज पॉजिटिव है।आज आप प्यार को अधिक डाइमेंशियन में एक्सप्लोर करें। आज जॉब में एक नहीं आपको बहुत मौके मिलेंगे, जहां आप अपना बेस्ट दें। आज आपकी हेल्थ को पहले से बेहतर होगी, वहीं आर्थिक तौर पर भी आप मजबूत होंगे।

तुला लव राशिफल

आज तुला राशि के लोग अपने इमोशंस को जाहिर करने को पसंद करेंगे। इससे आपका रोमांटिक बॉऩ्ड तो पहले से अधिक मजबूत होगा, साथ ही आप आप लवर के करीब भी आएंगे। लवलाइफ में छोटी दिक्कतें आ सकती हैं, इससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी।आपको पार्टनर के परिवार का सम्मान करना चाहिए। उसकी इज्जत करें। आ ज कुछ लोग एक्स के साथ भी अपने रिलेशनशिप अच्छे कर लेंगे।शादीशुदा लोगों को पति-पत्नीके घरवालों से दिक्कत हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर से इसके लेकर बात करें

तुला करियर राशिफल

आज तुला राशि वालों की ऑफिस लाइफ में झटके रहेंगे। लगातार ऑफिस में परेशानियां रहेंगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अच्छे रिलेशनशिप अपने सीविर्स से बनाकर रखें। आज कुछ ऐसे नए काम भी आपको करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको एकस्ट्रा बैठने की जरूरत हो। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, वो आज रही नौकरी पा सेंकेगे। आज नौकरी के लिए इंटरव्यू अटेंड करें और उसे क्रैक करने की कोशिश भी करें। जिन लोगों का आज एग्जाम है वो इसे क्लियर कर लेंगे। आज आपको डेडलाइन से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। आपके अपने टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करना है। बिजनेसमैन आज नए बिजनेस डील को साइन कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए वेट कर रहे हैं, एडमिशन में सफल रहेंगे।

तुला मनी राशिफल

अपने आर्थिक लाइफ को कंट्रोल में रखें। ऐशो आराम की चीजों पर अधिक खर्च करने से बचें। आप निवेश पर सोच सकते हैं, विशेषकर शेयर या संपत्ति में, क्योंकि बेहतर भविष्य के लिए निवेश करने का यह अच्छा समय है। ऑनलाइन लॉटरी से आज पैसा मिल सकता है, लेकिन इससे बचें। किसी लीगल मामले में आज आपको बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। परिवार के किसी भाई-बहन या बुजुर्ग को मेडिकल देखभाल के लिए फाइनेंस की जरूरत होगी।

तुला हेल्थ राशिफल

आज कोई सीरियस हेल्थ इश्यू आपको परेशान नहीं करेगा। आप छुट्टी या एडवैंचर्स एक्टविटी पर जाने के लिए हेल्दी रहेंगे। आज कुछ तुला राशि के लोगों को नागरिकों को नींद से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और उन्हें रोज की मेडिसिन समय पर लेनी चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेडिसन को लेकर लापरवाही ना बरतें। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है।कोशिश करें कि दिन में खूब पानी पिएं और जंक फूड से बचें। दोपहर का समय ध्रम्रपान और शराब छोड़ने के लिए भी अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप) साल 2026 के राशिफल से जुड़ी खबरें यहां पढ़ें-

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
