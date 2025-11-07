Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope today Aaj ka tula Rashi Ka Rashifal 7 november 2025 future prediction in hindi
तुला राशिफल 7 नवंबर 2025: तुला राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी तारीफ, लवलाइफ में उथल-पुथल

संक्षेप: Aaj ka tula Rashi Ka Rashifal Libra Horoscope today: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।तुला राशि वालों की लवलाइफ में रहेगी तेज हलचल, पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न

Fri, 7 Nov 2025 06:01 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Libra Horoscope Today 7 November 2025 –आज रिस्क आपको एक्सप्रेसिव बनाएंगे। आज लवलाइफ में छोटे इश्यूज रहेंगे, लेकिन इनको प्यार से देखभाल करने की जरूरत है।ऑफिस में आपके सामने कई मौके आएंगे, जिससे आप अपनी काबिलियत साबित कर सकेंगे। आज फाइनेंस के मामले में अच्छे हैं। लवअफेयर में कोशिश करें कि अपने पार्टनर से अच्छे से बात करें। आपकी टेक्निकल नॉलेज के कारण आप प्रोफेशनल लाइफ के कई मामलों को सुलझा लेंगे। आप आज समृद्धि भी देखेंगे। हेल्थ को लेकर आपको कुछ समस्या आज हो सकती है।

तुला लव राशिफल

आपको रिलेशनशिप में डेंटल और ईमानदार रहना चाहिए। ये आपकी लाइफ में आगे के दिनों में साबित होगा। इस समय लवलाइफ में बहस से बचना है। अपने इमोशंस को आपको संभालना है। खासकर आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। इससे आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। आपको लवर से सुझाव लेने चाहिए। कोई बाहर का इंसान आपको प्रभावित कर सकता है, इससे आपकी रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। आपको इस परिस्थिति से बचने की जरूरत है, जिससे आपकी लवलाइफ सेफ रह सके। शादीशुदा लोगों को इस समय पुराने रिलेशनशिप की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, इससे आपकी शादीशुदा लाइफ में दिक्कत आ सकती है।

तुला करियर राशिफल

टीम डिस्कशन में आपको समझदारी से काम लेना है। कठोर फैसले लेने से बचें और नौकरी के इंटरव्यू में उम्मीद को ना छोड़ें। आईटी, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, हेल्थ सर्विस, परिवहन और हॉस्पिटेलिटी के प्रोफेशनल को आज अपने करियर को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। कुछ काम से आपको तारीफ भी मिलेगी जो भविष्य में आपको तरक्की भी मिल सकती है। आपको अपने क्लाइंट्स को अच्छे मूड में रखना होगा।बिजनेसमैन को अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इसको लेकर झिझके नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बैठना और अधिक से अधिक एकाग्र होकर काम करना चाहिए। आप अपनी ड्रीम पोस्ट पा सकते हैं।

तुला मनी राशिफल

आपको किसी रिश्तेदार या दोस्त को पैसों से मदद करनी होगी, इसके लिए आपको पैसों की जरूरत होगी। पार्ट-टाइम नौकरी से भी अच्छी सैलरी मिलेगी। आपके पास पैसा आएगा और आप कोई लोन चुका सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने में भी सफल रहेंगे। परिवार में किसी लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए पहल करें। बिजनेसमैन बकाया राशि चुका देंगे।

तुला हेल्थ राशिफल

एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसमें अंडरवाटर एक्टिविटीज भी शामिल हैं से आपको आज बचना है। अपने लाइफस्टाइल को सही करें, खासकर डाइट में थोड़ा बदलाव करें। ऑयली चीजें ना खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ महिलाओं को शाम के समय हाई बीपी की दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को स्कूटर चलाते समय या किसी एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आपको आज परिवार के साथ भी अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, जिससे तनाव भी कम होगा।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, आकर्षक, कलात्मक, मिलनसार, उदार

कमजोरी: अस्थिर, आलसी, टालमटोल करने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

स्वामी ग्रह: शुक्र

भाग्यशाली दिन: शुक्रवार

भाग्यशाली रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रत्न: हीरा

प्राकृतिक मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किससे अच्छी बनेगी: मेष, तुला

किससे बनेगी: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किससे कम बनेगी: कर्क, मकर

