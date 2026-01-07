Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 7 जनवरी 2026: आज समृद्धि आएगी, खर्च भी बढेंगे, नैतिकता बरकरार रखें, पढ़ें कैसा रहेगा तुला वालों का दिन

Tula rashi ka rashifal Libra horoscope 2026: ये काल चक्र की सातवीं राशि है। आज समृद्धि आएगी, खर्च भी बढेंगे, नैतिकता बरकरार रखें, पढ़ें कैसा रहेगा तुला वालों का दिन

Jan 07, 2026 05:49 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Libra Horoscope Today 7 January 2026: आज तुला राशि वालों की बैलेंस लाइफ रहेगी। रिलेशनशिप में आप खुशनुमा पलों को जिएंगे, अपने इमोशंस को जाहिर करेंगे। प्रोफेशनल सक्सेस आपके पास होगी। आपकी हेल्थ भी पॉजिटिव है। पर्सनल लाइफ केे हर इशूज को देखें। अपने करियर में काबिलित साबित करने के लिए आज मौके मिलेंगे। आर्थिक तौर पर आपको मौके मिलेंगे। हेल्थ भी आपकी आज अच्छी है। जानें कैसा रहेगा आपका आज का दिन

तुला लव राशिफल

आज कोशिश करें कि अपने इमोशंस को अपनी लवलाइफ में हावी न होने दें। इसके बजाय, अपने लवर को महत्व दें। इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, तो रिलेशनशिप अच्छा होगा और ये आपकी लवलाइफ को मजबूत करेगा। इगो से जुड़े इश्यूज आज आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन इनसे सावधानी से निपटें। अगर लवर से प्यार करते हैं, तो खुलकर अपना प्यार जाहिर करें। अपने लवर के साथ समय बिताने के लिए भी समय निकालें।आप किसी एक्स से भी मिल सकते हैं और उससे फिर रिलेशनशिप शुरु कर सकते हैं। जो लोग लंबी दूरी के रिलेशनशि में हैं,उन्हें फोन पर भी कनेक्ट रहना चाहिए।

तुला करियर राशिफल

ऑफिस में आज प्रॉडक्टिव रहें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कभी भी एथिक्स और नैतिकता के रास्ते से ना हटें। ऐसा काम ना करें, जो आपकी नैतिकता के खिलाफ हो। आर्ट, म्यूजिक, आर्ट, एक्टिंग, जैसे क्रिएटिव एरिया में काम करने वालों को अपनी कला दिखाने के मौके मिलेंगे। आईटी, हेलथ सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, आर्किटेक्टचर, डिजाइन और एनिमेशनको विदेश में नए मौके मिलेंगे। आपके सीनियर्स आपसे बेस्ट रिजल्ट की अपेक्षा करेंगे और आज आपको नए काम सौंपेंगे। बिजनेसमैन नए पार्टनर से मिलेंगे जो भविष्य में मदद करेंगे। स्टूडेंट्स को भी हायर एजुकेशन में एडमिशन पाने में सफलता मिलेगी।

तुला मनी राशिफल

आज तुला राशि वालों के पास आर्थिक समृद्धि आएगी लेकिन इसके साथ आपके साथ खर्च भी बढ़ेंगे। आप अपने लाइफस्टाइल के खर्चों को पूरा करने के लिए बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं।आज दान-पुण्य करने का अच्छा दिन है। आप विदेश यात्रा की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आज ही फ्लाइट और होटल बुकिंग करा लें। बिजनेसमैन आज बिजनेस को नए एरिया में विस्तार के लिए प्रमोटरों के जरिए से फंड एकत्र करेंगे।

तुला हेल्थ राशिफल

हेल्थ में कोई समस्या नहीं दिखेगी। आज आपको अपनी डाइट पर खास ध्यान देना है, इसके अलावा तुला राशि वालों को लाइफस्टाइल पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। आज आपको बैकपेन हो सकता है, ऐसे में आप अधिक काम करने से बचें। आपको जंक फूड और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ सकता है। कुछ महिलाओं को स्किन इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है।बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
