Libra horoscope today Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal 6 october 2025 daily prediction in hindi तुला राशिफल 6 अक्टूबर 2025: अपने लवर को अपने ऊपर पर हावी ना होने दें, पुरानी बातों को ना उखाड़ें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra horoscope today Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal 6 october 2025 daily prediction in hindi

तुला राशिफल 6 अक्टूबर 2025: अपने लवर को अपने ऊपर पर हावी ना होने दें, पुरानी बातों को ना उखाड़ें

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 6 october Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है, जिसका ग्रह स्वामी शुक्र है। जानिए इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन लव, मनी, करियर और हेल्थ के लिहाज से कैसा होगा

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयMon, 6 Oct 2025 06:10 AM
share Share
Follow Us on
तुला राशिफल 6 अक्टूबर 2025: अपने लवर को अपने ऊपर पर हावी ना होने दें, पुरानी बातों को ना उखाड़ें

Libra Horoscope Today 6 October 2025: आप लवअफेर को शानदार रखेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आप नई प्रोफेशनल मौके लें। छोटे आर्थिक इश्यू इस समय आ सकते हैं। आपकी हेल्थ इस समय अच्छी है। ऑफिस में नए चैलेंज आपको बिजी रखेंगे। अपनी आर्थिक कंडीशन पर ध्यान रखें। आपकी हेल्थ नॉर्मल है।

तुला लव राशिफल

रिलेशनशिप में सावधान रहें। आपके कमेंट्स को आपका पार्टनर गलत समझ सकता है। इससे दिक्कत हो सकती है। अपने लवर को चीजों पर हावी ना होने दें। पुरानी बातों को फिर से ना उखाड़ें। अपने लवर को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मोटिवेट करें। सिंगल महिलाएं किसी जान पहचान के शख्स से प्रपोजल पा सकती हैं। वो कहीं भी आपको प्रपोज कर सकता है, चाहे कॉलेज हो, ऑफिस हो या फिर जिम। शादीशुदा महिलाओं को अपने बच्चों की दखलअंदाजी से दिक्कत हो सकती है। आपको खुलकर बात करके इन चीजों को सोल्व करना है।

तुला करियर राशिफल

जो काम आपको दिए गए हैं, उन पर फोकस करें। कुछ छोटे ईगो के कारण आप उम्मीद के मुताबिक प्रोफेशनल नतीजे पाने में सफल रहेंगे। दोपहर का समय उन लोगों के लिए खास है, जो किसी ऑर्गनाइजेशन में नए हैं। बैंकर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर और डिलीवरी मैनेजर का शेड्यूल आज बिजी रहेगा। स्टूडेंट्स जजो एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन्हें पढ़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है। व्यापारियों को छोटे लाइसेंस से जुड़े इश्यू हो सकते हैं। आपको लोकल प्रशासन से भी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है।

तुला मनी राशिफल

आज पैसों को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आर रिस्क वाले निवेश नहीं कर सकते हैं, खासकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए।आज आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। कुछ बुजुर्ग भी नई संपत्ति खरीदने के लिए भाग्यशाली होंगे। दिन का दूसरा भाग दान करने या किसी मित्र की आर्थिक मदद करने के लिए अच्छा है। सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करेंगे, और दोरहर को टैक्स संबंधी मामलों को निपटाने के लिए भी अच्छा है।

तुला हेल्थ राशिफल

आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। ऑफिस की लाइफ को घर में ना लाएं। अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छे से समय बिताएं। गर्भवती महिलाओं को एडवैंचर्स एक्टिविटीज में भाग लेने से बचना चाहिए, जिसमें वॉटर डाइविंग भी शामिल हैं। आज बैलेंस डाइट लें कहीं यात्रा करते समय, सभी जरूरी सावधानियां बरतें और हमेशा अपने साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स रखें।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)