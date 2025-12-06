तुला राशिफल 6 दिसंबर: आज तुला राशि वालों को रिश्ते में ईगो के चलते होगी दिक्कत, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर

संक्षेप: Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal Horoscope 6 December: राशि चक्र में सातवीं राशि तुला की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। जानें आज यानी 6 दिसंबर का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Libra Horoscope Today 6 December 2025, Aaj ka Tula Rashifal, तुला राशिफल: आज रिश्तों के बीच में ईगो को ना आने दें। आज पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर थोड़ा फोकस करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज के दिन आपको पैसों की इस्तेमाल समझदारी के साथ ही करना होगा। आज कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अपने रूटीन को फॉलो करें। आपकी सेहत आज सही रहेगी।

तुला लव राशिफल आज रिश्ते में किसी भी चीज से समझौता करने की जरुरत नहीं है। अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ध्यान रखें। जो लोग अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आज का दिन सही है। आज आपको पार्टनर और घरवालों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। हालांकि आज ईगो के चलते पार्टनर से थोड़ी बहस हो सकती है। कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से चीजें खराब होंगी। अपने मौजूदा रिश्ते के बीच में एक्स को ना आने दें। दूरी बनाकर रखेंगे तो अच्छा ही होगा। शादीशुदा महिलाएं आज अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकती हैं।

तुला करियर राशिफल आज ऑफिस में कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करें। आज क्लाइंट को अपनी कम्युनिकेश स्किल से इंप्रेस करने की कोशिश करें। जो लोग टीम संभालते हैं, आज उन्हें अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करना चाहिए। ऑफिस में बहसबाजी से बचें। टीम मीटिंग्स के दौरान अपनी ओर से नए क्रिएटिव आइडिया जरूर दें। जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें आज अच्छी न्यूज मिल सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, वो लोग आज जॉब इंटरव्यू दे सकते हैं। आज बिजनेस से जुड़े लोगों को लाइसेंस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि दिन खत्म होते-होते सब ठीक होने की संभावना है।

तुला आर्थिक राशिफल आज आपको पैसों के मामले में थोड़ा सतर्क रहना है। अपने खर्चे पर कंट्रोल रखें। आज आपको लोन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आज आप लक्जरी चीजों पर ज्यादा खर्चा करने से बचें। कुछ लोगों को आज किसी कानूनी मामले में पैसे लगाने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों को आज मेडिकल पर ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग नई पार्टनरशिप के लिए बिना झिझक के सोच सकते हैं। दिन का दूसरा हिस्सा प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए सही है।

तुला स्वास्थ्य राशिफल आज कुछ लोगों को पुरानी बीमारियों से राहत मिलने वाली है। कुछ बड़े-बुजुर्ग लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कुछ महिला जातकों को आज गाइनेकोलॉजिकल दिक्कत हो सकती है। आज आप अपनी डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोल्डड्रिंक्स से दूर रहें। बच्चों को आज वायरल फीवर हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को गले में दर्द या छींक की दिक्कत हो सकती है। अपनी दवाइयां समय पर जरूर लें।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी सोच, लोगों के बीच अच्छा प्रेजेंटेशन, सौंदर्यप्रिय और कला-प्रेमी, आकर्षक और चार्मिंग

कमजोरी: निर्णय लेने में दिक्कत, अनिश्चित, थोड़ा आलसी स्वभाव

प्रतीक: तराजू

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

राशि स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

स्वाभाविक मेल (नेचुरल अफ़िनिटी): मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

ठीक-ठाक अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com