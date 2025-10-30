Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope Today aaj ka tula rashi ka rashifal 30 october 2025 future predictions
तुला राशिफल 30 अक्टूबर 2025: तुला राशि वाले आंख बंद करके पैसा ना लगाएं, शादीशुदा लोगों को फिर से प्यार होने का चांस

तुला राशिफल 30 अक्टूबर 2025: तुला राशि वाले आंख बंद करके पैसा ना लगाएं, शादीशुदा लोगों को फिर से प्यार होने का चांस

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal predictions : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वाले आंख बंद करके पैसा ना लगाएं, शादीशुदा लोगों को फिर से प्यार होने का चांस

Thu, 30 Oct 2025 07:48 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope Today 30 October 2025: लाइफ के कई दूसरे प्लान भी आपके लिए तैयार हो रहे हैं। अगर लव अफेयर में कुछ खराब चल रहा है, तो आपको सभी चीजों को सही करना होगा। आज ऑफिस के प्रोफेशनल लाइप के चैलेंज से आपको बाहर आना होगा। इस समय ऑफिस में आपको प्रॉडक्टिव होना होगा। कोशिश करें कि अपने लवर को खुश रखें और अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखें। आज आपके सामने आर्थिक मामले आ सकते हैं। आज हेल्थ भी आपकी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से भी आपको दिक्कत होगी। इस समय काम में आपको किसी भी तरह की बहस नहीं करनी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल

आज लवलाइफ में आपका एटीट्यूड बहुत खास रहेन वाला है। आपको पिछली बातों को ना उखाड़ें, इस समय कोई ऐसी बात अपने पार्टनर से ना कहें जो अच्छी ना हो। अपने लवर की जरूरतों के प्रति आपको सेंसेटिव रहना होगा? अपने दिल को खुला रखें और अपनी उम्मीदों को हाई पर रखें। इस तरह रहेंगे तो आपकी लाइफ में कोई खास आएगा जो आपके दिल तक जाएगा। इस तर आपकी लाइफ पहले से और भी अधिक अच्छी हो जाएगी। दोपहर का समय अपने लवर अफेयर को लेकर पने पैरेंट्स को समझाने के लिए अच्छा है। शादीशुदा लोगों के भी अधिक चांस हैं कि वो किसी व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ जाएं, इससे आपकी शादीशुदा लाइफ प्रभावित होगी।

तुला करियर राशिफल

एक सीनियर और आपके साथ काम करने वाला टीमवर्क में जो सफलता मिली है, उसमें आपके हिस्से को मना करेगा। आपको अपने क्लाइंट्स को इंप्रेस करने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी। जो लोग कॉपीराइटर, डिजाइनर, एनिमेटर और आईटी प्रोफेशनल हैं, वो विदेशी ग्राहकों से तारीफ पाने के लिए भाग्यशाली रहेंगे। आज आपका शेड्यूल बिजी भी रह सकता है। बिजनेसमैन दूसरे भाग में कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपका दिन अच्छा है।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में केतु किन राशियों को कराएंगे लाभ, खराब केतु की क्या है निशानी

तुला मनी राशिफल

आज स्टॉक मार्केट में आंख बंद करके पैसा ना लगाएं। इसकी बजाय आप आर्थिक एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं। एक पार्टटाइम जॉब आपके लिए अच्छी सैलरी भी लाएगी। आप आज इलेक्ट्रनिक्स चीजें भी खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को जो विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें टयूशन फीस देने की जरूत होगी, इसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। आफ अपने भाई-बहन की आर्थिक मदद करेंगे। आप अपने पुराने बकाए का भुगतान भी कर देंगे। इसके अलावा आपको सरकारी फंड भी मिलेंगे।

तुला हेल्थ राशिफल

इस बात का ध्यान रखें कि आप बैलेंस रुटीन को पैक रखें और एक्सरसाइज और डाइट को अच्छी तरह से लें। कुछ बुजुर्ग आज चलने फिरने में परेशान होंगे। आज कुछ लोगों को सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। दिन का दूसरा भाग सांस की समस्या वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। आप धूम्रपान और शराब जैसी बुरी आदतों को भी छोड़ सकते हैं। पॉजिटिव सोच वाले लोगों की संगति में रहने से आपको आलस पर काबू पाने में मदद मिलेगी।

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Libra Libra Horoscope Tula Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने