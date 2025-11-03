Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़libra horoscope today aaj ka tula rashi ka rashifal 3 november 2025 future prediction
तुला राशिफल 3 नवंबर 2025: तुला राशि वाले कमाई में से थोड़ा बचाकर रखें, जल्दबाजी में फैसले ना लें, दूसरों की कॉपी ना करे

तुला राशिफल 3 नवंबर 2025: तुला राशि वाले कमाई में से थोड़ा बचाकर रखें, जल्दबाजी में फैसले ना लें, दूसरों की कॉपी ना करे

संक्षेप: Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।आज तुला राशि वाले आप जल्दबाजी में फैसले ले हे हैं, तो अवाइड करें, दूसरों की कॉपी भी ना करें।

Mon, 3 Nov 2025 06:11 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope Today 3 November 2025: आज रिलेशनशिप में शांत और क्लियर रखें आज आप बैलेंस और शांत महसूस करेंगे। एक छोटा सा मूव आपको लिए ऐसा साबित होगा, जो आपकी कई छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने और विश्वास को बनने में मदद करेगा। क्लियर कम्युनिकेशन पर फोकस करें अधिक से अधिक सुनें, जल्दबाजी में कोई वादा ना करें। अपने माइंड को रिसेट करने के लिए समय लें और वॉक के छोटे ब्रैक लें। अपनी एनर्जी को स्टडी रखें। दोस्तों के साथ सही से बात करें, एक दूसरे के साथ शांत एक्टिविटीज में लाएं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल

आज आपका रिलेशनशिप फेयर फील करेगा। अगर आपको कभी कोई शक होता है, तो ईमानदारी से बात करें। अगर सिंगल हैं, तो स्माइल और फ्रेंडली चैट के साथ स्टार्ट करें, कोईआपको नोटिस करेगा। कपल्स देखेंगे कि वो सिंपल प्लान शेयर करेंगे, तो रिश्ते में गर्माहट आएगी। पुरानी बहस को फिर से उठाकर लाने से बचें। अपना धैर्य दिखाएं और करीब से अपने पार्टनर की बात को सुनें। अपने गुड सेंस पर भरोसा करें। हर रिस्पॉन्स पर दयालुता दिखाएं। एक दूसरे के साथ छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और फ्लेक्सिबल प्लान बनाएं।

तुला करियर राशिफल

ऑफिस में आप शांत रहेंगे, आप इस समय निष्पक्ष रहकर आगे बढ़ेंगे। आपको काम में इस बात का ध्यान रखें कि एक समय में एक काम लें। पहले उसे अच्छी तरह पूरा करें, इसके बाद फिर आगे बढ़ें। अपने कोवर्कर और लीडर्स के साथ क्लियर अपडेट्स शेयर करें। आपके लिए एक छोटा सा आइडिया फायदेमंद हो सकता है, इसलिए उसे लिखें। अगर आप जल्दबाजी में फैसले ले हे हैं, तो अवाइड करें, दूसरों की कॉपी भी ना करें। फोकस करना चाहते हैं, तो शार्ट ब्रैक लें और एफर्ट को बैलेंस करें। अगर संभव हो तो अपने साथ काम करने वालों की मदद करें। टीमवर्क से आप अच्छे रिजल्ट ला सकेंगे। छोटी जीत को शानदार तरीके से सेलिबरेट करें।

ये भी पढ़ें:कल से 25 नवंबर तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र का तुला गोचर देगा लाभ

तुला धन राशिफल

जब आप सिंपल प्लानिंग बनाएंगे, तो पैसों से जुड़े मामले आपके लिए स्टे करेंगे। जिन खर्चों की आपकी वास्तव में जरूरत है, उसकी एक सिंपल लिस्ट बना लें,आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। बड़ी रकम का पैमेंट कर रहे हैं, तो अपने बिल को और बैंक नोट को अच्छे से चेक कर लें। सिंपल कॉस्ट सेविंग्स के लिए परिवार के साथ खर्चे को शेयर करें। एकस्ट्रा इनकम आपके लिए एक छोटा सा मौका लेकर आ सकता है। अगर यह आपके टाइम के अनुसार हो तो इस बारे में जरूर सोचें। आज की कमाई में से जरूरी चीजों के लिए थोड़ा बचाकर रखें । अपने फ्यूचर के लिए सभी रिकॉर्ड्स को आर्गनाइज्ड रखें।

तुला हेल्थ राशिफल

आपका शरीर और मन हल्के रुटीन के प्रति अच्छा रिएक्शन देते हैं। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें और बार-बार पानी पिएं। थोड़ी देर टहलने से दिमाग शांत होता है और मूड अच्छा होता है। दोपहर में थोड़ा आराम करने की कोशिश करें। रात में आपको अच्छी तरह आराम करें और देर रात हैवी खाना खाने से बचें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो किसी करीबी दोस्त से बात करें या अपने आइडियाज लिख लें। शांत रहने के लिए दिन में धूप और फ्रेश हवा में बैठें। सोने से पहले गर्म हर्बल चाय पिएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Libra Horoscope Tula Rashifal tula rashi rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने