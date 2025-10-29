Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 29 अक्टूबर 2025: तुला राशि वालों के पास पैसा आएगा, बड़े फैसले लेंगे, मदद करेंगे, लोन चुका देंगे

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal predictions : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों के पास पैसा आएगा, बड़े फैसले लेंगे, मदद करेंगे, लोन चुका देंगे।

Wed, 29 Oct 2025 05:21 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today 29 October 2025 : आपमें हर चैलेंज का सामना करने की हिम्मत है। अपने प्यार को जाहिर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन रखें। काम में अपना कमिटमेंट जारी रखें। इससे आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। समृद्धि रहेगी और आपकी हेल्थ भी पॉजिटिव रहेगी। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेगी।

तुला लव राशिफल

आज आपकी लवलाइफ में बातचीत की बहुत अधिक जरूरत होगी। आपको धैर्य से अपने पार्टनर की बात सुननी होगी। आज ईगो को लेकर आप दोनों में लड़ाई हो सकती है। कुछ महिलाओं के पार्टनर आज जिद्दी हो सकते हैं। इसका सीधा प्रभाव आपकी लाइफ पर नहीं होगा। आप लोग जो सिंगल है वो किसी खास से मिल सकते हैं। अपनी वेकेशन में खुश रहें। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं।

तुला करियर राशिफल

जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपने रिजल्ट को लेकर पॉजिटिव रहेंगे। आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेने की जरूरत पड़ सकती है। आपकी प्रॉडक्टिविटी को लेकर आपकी आलोचना हो सकती है। आपका सीनियर और साथ काम करने वाला आपके खिलाफ आलोचना कर सकता है। आपको इसके खिलाफ किसी तरह का रिएक्शन करना नहीं देना है, इससे चीजें और खराब ही होंगे। जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं।

तुला मनी राशिफल

समृद्धि आपको महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेने में मदद करेगी। आप आज इलेकट्रॉनिक चीजें खरीदने के अपने प्लान के साथ आगे जा सकते हैं। दोपहर का समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप सभी बकाया का भुगतान कर देंगे। बिजनेसमैन को बिजनेस के लिए फंड मिलेगा, प्रमोटर आपको पैसा देने के लिए राजी होंगे। आप किसी जरूरतमंद की पैसों से मदद भी कर सकते हैं। आपके पास जो लोन है, वो भी आप दे देंगे।

तुला हेल्थ राशिफल
आज तुला राशि के लोग अपने मेन्यू को अच्छा करके हेल्दी रह सकते हैं, इसके लिए आपको अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल सभी रखना होगा। महिलाओं में माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। कुछ बुजर्गों को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं।आप लोगों को ट्रेन में चढ़ते समय खास ध्यान रखना चाहिए। जोड़ों में दर्द और दांत में दर्द के अलावा स्किन इंफेक्शन भी हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

