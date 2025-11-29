तुला राशिफल 29 नवंबर: इस वजह से आज पार्टनर के साथ होगी दिक्कत, खर्चे पर रखें अपना कंट्रोल

संक्षेप: Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal Horoscope: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। जानें आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Libra Horoscope Today 29 November 2025, Aaj ka Tula Rashifal, तुला राशिफल: आज तुला राशि के जातकों को अपनी फीलिंग्स खुलकर जाहिर करनी चाहिए। पार्टनर पर खूब प्यार लुटाएं। वर्कप्लेस पर आज नई चुनौतियां मिलेंगी, इन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्वीकार करें। आप अपनी मेहनत से सारी चुनौतियों को पार पा लेंगे। वहीं पैसों के मामले में मिला-जुला दिन रहने वाला है। कुछ चीजों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वहीं आज अपनी सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। इन चीजों को विस्तार से जानने के लिए एक नजर नीचे डालें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल आज पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। इस दौरान आपको संभलकर भी रहना होगा क्योंकि आज गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। ऐसे में पार्टनर के साथ किसी भी बात पर बहसबाजी करने से बचें। किसी पुराने मुद्दे को आज वापस ना घसीटें। पार्टनर को पर्सनल स्पेस जरूर दें। कुछ चीजों में आपके दखल की जरूरत नहीं है तो ये स्पेस देना बनता है। अगर आपका रिश्ता नया है तो आज थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि ईगो के चलते आपके और पार्टनर के बीच में दिक्कत आ सकती है। ऑफिस रोमांस संभलकर करें और शादीशुदा लोग इससे दूर ही रहें तो अच्छा होगा। सिंगल लड़कियों को आज दिन के पहले हिस्से में प्रपोजल मिल सकता है।

तुला करियर राशिफल आज काम में डबल मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ऑफिस में अपना फोकस बनाए रखें। ऐसा करने से आप डेडलाइन पर अपना समय खत्म कर पाएंगे। आज ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी काम आने वाली है। आज क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन करने में आपकी ये स्किल खूब काम आएगी। आज मीटिंग के दौरान खुलकर अपने आइडिया शेयर करें क्योंकि यही वो मौका है जब आप अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। जो लोग नई नौकरी ढूढ़ रहे हैं, उन लोगों को आज दिन के बाद कहीं से अच्छा ऑफर आ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग आज पुराने मामले को सुबह तक ही सुलझा लेंगे तो सही रहेगा।

तुला आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में शांत रहने का दिन है। आज आर्थिक स्थिति मिली-जुली रहने वाली है। दिन के दूसरे हिस्से में पैसे का फ्लो अच्छा होगा लेकिन अपने खर्चे पर कंट्रोल करके रखना जरूरी है। कुछ लोगों को आज टैक्स से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। परिवार में अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद चल रहा है तो आज आपको इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ लोग आज अपना कोई पुराना बकाया पा सकते हैं। आज कुछ जातक प्रॉपर्टी से जुड़ा लीगल केस जीत सकते हैं। आज स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग में पैसा लगाने से बचें।

तुला स्वास्थ्य राशिफल आज सेहत से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है नहीं तो फालतू का तनाव होगा। कुछ पुरुष जातकों को आज ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। आज पानी ज्यादा पिएं। स्मोकिंग वगैरह से दूर रहने की कोशिश करें। प्रेग्नेंट महिलाएं आज टू-व्हीलर चलाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। बस में भी चढ़ते और उतरते वक्त अपना ध्यान रखें।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी सोच, लोगों के बीच अच्छा प्रेजेंटेशन, सौंदर्यप्रिय और कला-प्रेमी, आकर्षक और चार्मिंग

कमजोरी: निर्णय लेने में दिक्कत, अनिश्चित, थोड़ा आलसी स्वभाव

प्रतीक: तराज़ू

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

राशि स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

स्वाभाविक मेल (नेचुरल अफ़िनिटी): मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

ठीक-ठाक अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com