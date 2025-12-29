Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 29 दिसंबर 2025: आज एक्स से मिल सकते हैं, जानें कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का दिन

तुला राशिफल 29 दिसंबर 2025: आज एक्स से मिल सकते हैं, जानें कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का दिन

संक्षेप:

 Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। आज एक्स से मिल सकते हैं, जानें कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का दिन

Dec 29, 2025 05:20 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Libra Horoscope Today 29 December 2025 : आज आपको अपने एक्शन पर खास ध्यान देना है। आज आपको अपने एक्शन पर खास तौर पर ध्यान देना है, कोशिस करें कि रिलेशनशिप इश्यूज में सरप्राइज दें। आप प्रोफेशनल इश्यूज को सुलझाने के लिए खास ध्यान दें, लेकि ध्यान रखें कि क्वालिटी से समझौता ना करें। आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉडक्टिव काम करें। आज कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे। आज कोशिश करें कि रिलेशनशिप में छोटे इश्यूज को इतना ना बढ़ने दें कि वो आपकी लाइफ को प्रभावित करें। आज छोटे हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे।

तुला लव राशिफल

आज आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में आज कोई नया आ सकता है। आपको अपने लवर के साथ अधिक से अधिक साथ रहना चाहिए, जिससे आप उसे जान सकें। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने रिलेशनशिप में इस समय खास तौर पर काम करने औ इमोशनली जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, इस तरह आप रिलेशनशिप को पहले से अधिक बेहतर और मजबूत बनाएंगे। आज तुला राशि की महिलाओं के रोमांटिक रिलेशनशिप में पॉजिटिव इश्यू आएगा, प्यार से दोनों मिलकर सुलझा लें। आज आप अपने एक्स पार्टनर से मिल सकते हैं, इसलिए आज इस बात की संभावना भी ज्यादा है कि आप अपनी पुरानी लाइफ को वापस से जिएं।

तुला करियर राशिफल

आज आपकी ऑफिस की पर्फोमेंस सबसे बेस्ट रहेगी।आज मैनेजमेंट आपके इनोवेटिव आइडियाज को अच्छे से स्वीकार कर लेंगे। आज नई जिम्मेदारियां आपके लिए खड़ी रहेंगी और आपकी पर्फोर्मेंस को भी बेहतर करेंगी। आज आपको सही फैसला लेना है, आपको सभी टारगेट पाने के लिए दिन के खत्म होने से पहले इन्श्योर करना है। आपको टीम रिलेटिड इश्यूज को हैंडल करते समय खास तौर पर धैर्य रखना चाहिए। आज सीनियर्स के साथ काम करने में ईगो से जुड़ी कुछ दिक्कतें आएंगी। एचआर, एविएशन, अकाउंटिंग, मीडिया, एकेडिशियन और लीगल के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए जॉब चेंज करने की संभावना सबसे ज्यादा होगी।

तुला मनी राशिफल

आपको पैसा आज मिलेगा, खासकर आपका कोई बकाया चुकाएगा। आपके पैसा आने के कारण आप अपना लक स्टॉक मार्केट में आजमा सकते हैं, लेकिन किसी से सलाह लें, या फिर रिसर्च करें। दोपहर में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजें और फैशन एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। कुछ महिलाओं को आज परिवार में प्रोपर्टी भी मिल सकती है, इससे आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। आज फ्रैंड्स के साथ जो आर्थिक इश्यूज रहेंगे, उन्हें सोल्व करने में आपको खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। आपके परिवार में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए आज आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा।

तुला हेल्थ राशिफल

आज तुला राशि वालों के सामने हेल्थ इश्यूज आएंगे। आज फेफड़ों और छाती से जुड़ी दिक्कतें आपमें आ सकती है। जिन लोगों को अस्थमा से जुड़ी दिक्कत है., वो लोग धूल से फिलहाल दूरी बनाकर रखें। धूल भरी जगहों पर ना जाएं। आपको खाने को लेकर भी खास ध्यान देना चाहिए। आप मिनर्लस और विटामिन अपनी डाइट में जरूर लें।कुछ महिलाओं को आज आंखों से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। दोपहर के समय आप तंबाकू और अल्कोहल छोड़ने के लिए आज अच्छा दिन है।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

