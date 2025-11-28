तुला राशिफल 28 नवंबर : बड़े निवेश से जुड़े फैसलों के गलत हो सकते हैं, बचें, आज सीनियर्स सपोर्ट करेंगे

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। बड़े निवेश से जुड़े फैसलों के गलत हो सकते हैं, बचें, आज सीनियर्स सपोर्ट करेंगे

Libra Horoscope Today 28 November 2025: तुला राशि वाले आज आदर्शवादी हैं। इस समय आपको लवलाइफ में आने वाली समस्याओं पर काबू पाएं । ऑफिस में आपका पर्फोर्मेंस अच्छा रहेगा। हेल्थ और वेल्थ दोनों पर ही आपको ध्यान होना है। अपने लवर के साथ अधिक समय बिताने पर विचार करें। ऑफिस में आपको हर चैलेंज का सामना करना होगा। अपना बेस्ट पर्फोर्मेंस आपको आज ऑफिस में देना होगा। ऑफिस में जो भी आपसे उम्मीद की जाएगी, उस पर खरा उतरने के लिए एफर्ट करें। इस समय आपको पैसों को बढ़ाने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। इस समय आपको हेल्थ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

तुला लव राशिफल अपने लवर के इमोशंस को इस समय किसी भी हालत में हर्ट ना करें। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से आपको इस समय बचें । अपने पार्टनर से सजेशन लें, उनसे लाइफ के हर पहलुओं पर सजेशन मांगे और उन पर अमल करें। आज आपको अच्छे से उनकी बातों को सुनना है। लवलाइफ में आज आपके पैरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने बारे में जरूर बताएं। दिन के पहले भाग में किसी तीसरे का इंटरफेयर हो सकता है, इसलिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने लवर को माता-पिता के इफेक्ट में आने से रोकने के लिए भी सावधान रहना चाहिए। इस समय बातचीत के दौरान कड़े शब्दों का इस्तेमाल न करें।

तुला करियर राशिफल आज का दिन तुला राशि वालों के लिए प्रॉडक्टिव रहेगा। इस समय आपको नौकरी के सिलसिले में बहुत ट्रैवल भी करेंगे। नए रिजल्ट पाने के लिए आपको काफी कोशिश करें। इस समय तुला राशि वालों को नए काम के आपके प्रैक्टिकल स्किल्स को मजबूत करेंगे। ऐसे सेशन में नए आइडियाज ऑफर करें। जहां आपको सीनियर्स और आपके साथ काम करने वालों का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग रिजाइन करने का इरादा रखते हैं, वे इस दिन को चुन सकते हैं। आप किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में भी सफल हो सकते हैं। छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन में सफलता मिल सकती है।

तुला मनी राशिफल आज तुला राशि वालों के सामने आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इन आर्थिक समस्याओं के बावजूद, आप रोजाना लाइफ को सफलतापूर्वक संभालेंगे। बड़े निवेश से जुड़े फैसलों के गलत होने से बचाने के लिए आपको इस समय बचना है। परिवार में किसी आर्थिक विवाद को सुलझाने में सफलता मिल सकती है। आप इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीद सकते हैं। कुछ लोगों के घर के रेनोवेशन के लिए भी आज का दिन चुनेंगे। बिजनेसमैन विदेश में बिजनेस के मौके देखेंगे और प्रमोटरों के जरिए से पैसा जुटाने में सफल होंगे। आप बच्चों के बीच धन का बंटवारा भी आज कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को ऑफिस में पैसा खर्च करना पड़ सकता है।

तुला हेल्थ राशिफल आज तुला राशि वालों को हेल्थ संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। आपको अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना चाहिए। अभी थोड़ा सावधान रहें। महिलाओं को छुट्टियों के दौरान फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। इस सम तुला वाले भारी सामान न उठाएं और इस बात का भी ध्यान रखें कि बैलेंस डाइट लें, जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर हो। अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए आपको आज सब्जियां ज्यादा और फल खाने चाहिए। आज धूम्रपान न करें, क्योंकि यह आपके हेल्थ पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। आज शराब छोड़ने के लिए भी अच्छा दिन है।

