Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope today aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal 27 january 2026 daily future predictions
तुला राशिफल 27 जनवरी 2026 : लवर से पास्ट लाइफ डिस्कस करते हुए सावधान रहें, करियर में चैलेंज, पढ़ें पूरा राशिफल

तुला राशिफल 27 जनवरी 2026 : लवर से पास्ट लाइफ डिस्कस करते हुए सावधान रहें, करियर में चैलेंज, पढ़ें पूरा राशिफल

संक्षेप:

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। लवर से पास्ट लाइफ डिस्कस करते हुए सावधान रहें,

Jan 27, 2026 05:45 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope Today 27 January 2026 : अपने दृष्टिकोण से आपको दुनिया को जीतना है। आपको इस समय लवलाइफ के विवादों को सोल्व करना है और ऑफिस में करियर के बेस्ट पलों का आनंद लेन है। आज कोई मेडिकल इश्यूज आपके सामने नहीं रहेगा। आपको सेफ फाइनेंशियल निवेश को प्रैफर करना चाहिए। लवलाइफ और रिलेशनशिप के मामलों को आपको किसी मिच्योरिटी और प्यार से संभालना चाहिए। आपके सामने कोई करियर से जुड़ा चैलेंज आपको दिक्कत नहीं करेगा। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तुला लव राशिफल

आज तुला राशि वालों ईगो से जुड़े इश्यूज देखेंगे। आपके लिए अच्छा समय है कि आपको रिलेशनशिप में एक साथ खाली वक्त मिले। जो लोग बाहर घूमने गएहुए हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपने लवर से फोन पर कनेक्ट रहें और अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो लोग अपने रिलेशनशिप को हंसी खुशी अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए ये लोग बहुत खुश हैं। अगर आप अपने लवर से पास्ट लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहें, इससे आपकी लवलाइफ में बवाल हो सकता है, जितना बताना चाहिए. उतना ही बताएं, बेकार की बातें आपके लवर को अपसेट कर सकती हैं। आज कुछ लवअफेयर आज दिक्कत पैदा करेंगे। वहीं पैरेंट्स शादी को लेकर आज सपोर्टिव रहेंगे।

तुला करियर राशिफल

आज तुला राशि वालों के पास कई ऐसे मौके आएंगे, जहां उन्हें चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए अच्छा है कि आप अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। इससे आप क्लाइंट सेशन में सोल्यूशन पाने में मदद कर सकेंगे। जो लोग सीनियर पॉजिशन में हैं, उन्हें, एडिशनल घंटे रूककर काम करना पड़ सकता है। जो लोगों ने अभी ऑफिस में ज्वाइनिंग की है वो लोगों को बहुत अधिक प्रोएक्टिव रहने की जरूरत है, जिससे वो अपने स्किल्स प्रूव कर सकें। बिजनेसमैन को अच्छे मौकों मिलेंगे, जिससे लो आपना बिजनेस आगे बढ़ा सकेंगे। आज कुछ लोगों को नौकरी के नए मौके देखने को मिल सकते हैं। जो लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, वो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए तैयार रहें।

तुला मनी राशिफल

आज तुला राशि वालों के पास पैसा आएगा। आपको घर को को रिपेयर कराने का और नया घर खरीदने का स्कोप है। आज का दिन अच्छा है, जब आप कार खरीद सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में भी अपना पैसा आज खर्च कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को संपत्ति विरासत में मिलेगी,जिससे रिश्तेदारों का गुस्सा भी भड़क सकता है, हो सकता है आपको पारिवारिक विवाद का सामना करना पड़े। आप दान करने का विचार भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय बिजनेसमैन को धन जुटाने में सफलता मिलेगी और वे आज नए पार्टनरशिप के साथ डील भी करेंगे।

तुला हेल्थ राशिफल

आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। रसोई में काम करने वाली महिलाओं को गैस स्टोव जलाते या सब्जियां काटते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, तो इसे हल्के में न लें। आपको जोड़ों के दर्द के लिए ध्यान रखना चाहिए, अगर दिक्कत बढ़ें तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आप आज से योगा क्लास शुरू कर सकते हैं, जबकि गर्भवती महिलाओं को भारी वस्तुएं उठाने से बचना चाहिए। कुछ जातकों को एलर्जी संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Libra Horoscope Tula Rashifal Rashifal In Hindi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने