Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope Today aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal 23 december 2025 future predictions
तुला राशिफल 23 दिसंबर 2025 : तुला राशि वाले आज धैर्य रखें, सही फैसले लें और रिलेशनशिप में टाइम दें

तुला राशिफल 23 दिसंबर 2025 : तुला राशि वाले आज धैर्य रखें, सही फैसले लें और रिलेशनशिप में टाइम दें

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।तुला राशि वाले आज धैर्य रखें, सही फैसले लें और रिलेशनशिप में टाइम दें

Dec 23, 2025 05:26 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope 23 December 2025: आज आप खुद को बैलेंस्ड और शांत महसूस करेंगे। आप निष्पक्ष रहें और सभी से अच्छे से बोलें। इससे प्रॉब्लम खुद ब खुद हल हो जाएंगी। दिमाग साफ रहेगा और रिलेशनशिप भी अचछा चलेगा। आज फोकस बना रहेगा और काम आराम से आगे बढ़ेगा। आज का दिन आपको बैलेंस करके एनर्जी देगा, जिससे आप सही दिशा में सोच पाएंगे। आप पहले तय करें कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं। छोटे लेकिन सोच-समझकर किए गए काम रिश्तों को मजबूत करेंगे। इस समय किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें, क्योंकि धैर्य आज बेहतर नतीजे दिलाएगा। दिन के अंत में अगले दिन के लिए क्लियर प्लान बनाएं, इससे मन संतुष्ट रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल
आज आपकी नेचुरल गर्मजोशी और फेयर नेचर आपके रिलेशनशिप को पहले से भी बेहतर करेगा। साफ और ईमानदार रहें और छोटी चीजों पर ध्यान दें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी फ्रेंड के बुलाने पर जा सकते हैं, आप दोनों में एक सिंपल और अच्छा रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वीकेंड के लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान शेयर करें और सामने वाले की छोटी कोशिशों की तारीफ करें। आज भारी बातों से बचें। शांति से साथ वक्त बिताएं और सम्मान के साथ बातचीत करें, इससे भरोसा और गहरा होगा। सब्र रखें, क्योंकि छोटे-छोटे काम ही लंबे रिश्ते बनाते हैं।

करियर राशिफल
काम के मामले में आज आपका शांत होकर और सोच समझकर फैसला लेने का तरीका मददगार रहेगा। एक जरूरी काम को चुनें और उसे धीरे-धीरे पूरा करें। जहां आपकी स्किल काम आए, वहां मदद ऑफर करें। टीमवर्क से काम जल्दी होगा। मीटिंग में हम्बल कॉन्फिडेन्स के साथ अपनी बात रखें और काम की सलाह दें। लंबे समय के प्लान पर आज जल्दबाजी में फैसला न लें। डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गनाइज रखें और छोटी डेडलाइन्स सेट करें। आपकी लगातार मेहनत नोटिस की जाएगी और आगे कोई प्रैक्टिकल मौका मिल सकता है। समय पर पहुंचें, कोई नया टूल सीखें और रोज उस पर काम करें।

आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आज स्थिर प्लानिंग और छोटी सेविंग के बारे में ही सोचें। एक ऐसा सब्सक्रिप्शन बंद करें जो अब काम का नहीं है। एक सिंपल बजट बनाएं, जिसमें दिखे कि किन पर पैसा खर्च करना जरूरी है और किन पर नहीं आज कोई बड़ा या अचानक खर्च करने से बचें। अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट का प्लान है, तो किसी से पूछना बेहतर रहेगा। सारे बिल रखें और हर मंथ देखें कहां आप सेव कर सकते हैं। छोटे -छोटे स्टेप्स आपके फाइनेंशियल कॉन्फिडेन्स को बढ़ाएंगे। एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें जो बुरे दिनों में काम आए।

स्वास्थ्य राशिफल
आज आपकी एनर्जी शांत रहेगी, इसलिए हल्का और सधा हुई रूटीन अपनाएं। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग या छोटी वॉक से करें, इससे शरीर की जकड़न कम होगी। पानी ठीक से पिएं और सिंपल, बैलेंस्ड वेजिटेरियन मील्स लें, ताकि एनर्जी बनी रहे। थकान लगे तो आराम करें और काम के बीच छोटी ब्रीदिंग ब्रेक्स लें। नींद को प्राथमिकता दें और देर रात स्क्रीन से दूरी रखें। छोटी लेकिन रोज की आदतें आपके शरीर और दिमाग दोनों को साफ और मजबूत बनाएंगी। चाहें तो दस मिनट तक हल्का योगा या मेडिटेशन भी करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Libra Horoscope Tula Rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने