तुला राशिफल 22 अक्टूबर 2025: आज रिस्क वाले वादे और लोन से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा

तुला राशिफल 22 अक्टूबर 2025: आज रिस्क वाले वादे और लोन से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा

संक्षेप: Libra Horoscope 22 October 2025 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Wed, 22 Oct 2025 07:20 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope for Today 22 October 2025 : इस समय तुला राशि वालों को बैलेंस तरीके से तॉइस करनी होगी। आपको शांत और सही तरीके से चुनाव करना होगा, जिससे रिलेशनशिप और प्लान बेहतर हो सकें। अपने जजमेंट पर भरोसा करें। दूसरों को दया दिखाएं। तुला राशि वालों को छोटे काम करने होंगे। छोटे एफर्ट आप दोनों का मूड अच्छा करेंगे और आपका बॉन्ड मजबूत होगा।

तुला लव राशिफल

आपका पार्टनर आज आपकी दयालुता को नोटिस करेगा। आपको क्लियर बोलना होगा। इसके अलावा सावधानी से सुनना होगा। छोटे सोच समझकर लिए गएफैसले आपको लाभ देंगे। अपने वायदों को और जजमेंट को क्लियर रखें।धैर्य रखें और विश्वास बनाएं रखें। अपने परिवार के मूल्यों और परंपराओं का सम्मान रखें। आपसी समझ को बनाए रखें। अगर सिंगल हैं तो फ्रेंडली जगहों पर जाएं, दोस्तों से बात करें और हल्की बातचीत से शुरू करें।

तुला करियर राशिफल

तुला राशि वालों को आज अपना काम क्लियर रखना चाहिए, जिससे चीजें आसानी से हों। शांत तरीके से आइडिया शेयर करें और हेल्पफुल फीडबैक का खास ध्यान रखें। जल्दबाजी में फैसले ना लें। सभी चीजों को फाइनलाइज करने से पहले फैक्ट चेक करें। एक शांत प्लान आपको सभी प्रोजेक्ट को सही से करने में मदद करेगा। टीमवर्क से आपको एकस्ट्रा वैल्यू मिलेंगे। अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो आपको जानकारी एकत्र करनी होगी। छोटे सुधार से आपको साथ काम करने वालों से सम्मान मिलेगा।

तुला मनी राशिफल

पैसों से जुड़े मैटर्स स्थिर रहेंगे, अगर सिंपल प्लान बनाएंगे। छोटे बिल्स को रिव्यू करें। जरूरत से ज्यादा खर्च को ना करें। क्लियर इंफोर्मेशन जाहिर करें। वेस्ट और फंड के लिए छोटे तरीके देखें। रिस्क वाले वादे और लोन से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।छोटे-छोटे तरीके खोजें। अगर कोई विकल्प अनिश्चित लगे, तो परिवार के किसी सदस्य से सलाह लें। सोच-समझकर लिए गए छोटे-छोटे कदम सेफ्टी करते हैं और रिकॉर्ड रखें और नियमित रूप से स्टेटमेंट को चेक करें।

तुला हेल्थ राशिफल

आपकी एनर्जी शांत शांत लेकिन स्थिर महसूस होती है। हल्की एक्टविटी और आराम पर ध्यान दें। पानी पिएं, हल्का भोजन चुनें और भारी मसालों या तली हुई चीजों से बचें। तनाव कम करने के लिए छोटी-छोटी सैर करें, धीरे-धीरे सांस लें और स्ट्रेचिंग करें। अगर तनाव बढ़ता है, तो कामों में बैलेंस बनाएं और भरोसेमंद लोगों से मदद लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
