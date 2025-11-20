Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope today aaj ka tula Rashi Ka Rashifal 20 november 2025 future predictions
तुला राशिफल 20 नवंबर 2025: आज समृद्धि में तुला वाले भाग्यशाली, लवलाइफ में नो बहस, प्रॉडक्टिविटी को लेकर सावधान रहें

तुला राशिफल 20 नवंबर 2025: आज समृद्धि में तुला वाले भाग्यशाली, लवलाइफ में नो बहस, प्रॉडक्टिविटी को लेकर सावधान रहें

संक्षेप:  Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज समृद्धि के मामले में तुला वाले भाग्यशाली, लवलाइफ में नो बहस, प्रॉडक्टिविटी को लेकर सावधान

Thu, 20 Nov 2025 06:17 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope Today 20 November 2025 : आज लवलाइफ के इश्यूज को संभालें और लवलाइफ में अपने पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम बिताएं। ऑफिस में आपका पॉजिटिव एटीटयूट आज बना रहेगा। आज धन को सावधानी से संभालना होगा। जॉब में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन आप अच्छा करेंगे। रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव नोट के साथ इनसे बाहर आना है। आपको अपनी हेल्थ पर खास ध्यान देना चाहिए। आर्थिक लाइफ में आपके सामने दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपको खर्चों के बारे में सोचना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल

आज आपका लवर आपके रिलेशनशिप को इंगेजिंग करने के लिए कोशिशें करेगा और आपको उसकी कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए। आप जहां बहस से बच सकें, उतना बचें, क्योंकि आप दोनों में अगर बहस होगी, तो आप दोनों के बीच गतफहमियां बढ़ जाएंगी। आपका लवर आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, लेकिन वो कभी-कभी अड़ियल भी हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए खास तौर पर जरूरी है कि आप उसके साथ जब भी समय बिताएं, थोड़ा धैर्य से काम लें। शादीशुदा लोगों के लिए ऑफिस रोमांस एक अच्छा आइडिया नहीं है। आज कुछ तुला राशि की महिलाएं एक्स लवर के साथ पिछले इश्यूज को सोल्व करने में सफल रहेंगी।

तुला करियर राशिफल

आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत इश्यूज देखेंगे। आप लोगों को अपनी प्रॉडक्टिविटी को लेकर सावधान रहना चाहिए। आज काम की क्वालिटी को लेकर भी इश्यूज सामने आ सकते हैं। आईटी,हेल्थकेयर, बैंकिंग, हॉस्पिटेलिटी, एविएशन, एनिमेशन प्रोफेशनल को विदेश में नौकरी के मौके मिलेंगे। आपके लिए जॉब इंटरव्यू अटेंड करना अच्छे नतीजे लाएगा। मार्केंटिंग और सेल्स पर्सन आज अपना टारगेट पा लेंगे और वहीं बिजनेस डेवल्पर्स, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल्स, आईटी इंजीनियर्स का शेड्यूल आज बिजी रह सकता है। बिजनेसमैन आज अपना दिन का इस्तेमाल पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी नएप्रॉडक्ट को लॉन्च करने में कर सकते हैं।

तुला मनी राशिफल

आज समृद्धि के मामले में तुला राशि वाले भाग्यशाली रहेंगे। आपके पास पैसा एक जगह से नहीं कई जगह से आ रहा है। आपके लिए अच्छा रहेगा कि अच्छा भविष्य पाने के लिए आप इस पैसे को निवेश करें। निवेश कहां करना है, इसके लिए आप रिसर्च करें। पैसा सही जगह लगाएं। कुछ महिलाएं आज दोस्तों के साथ आर्थिक मुद्दों को सुलझा लेंगी। आप सभी बकाया राशि चुका देंगे। दिन का दूसरा भाग वाहन खरीदने के लिए शुभ है। आज कुछ महिलाएं अपना घर रेनोवेट करा लेंगे। बिडनेसमैन आज बैंक लोन बिजनेस के लिए पाने में सफल रहेंगे।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 20 नवंबर :आज पैसा फेवर में, लवर के साथ डेट पर जाएं, प्रोफेशनल रहें
ये भी पढ़ें:Aaj Ka Rashifal :3 राशियों की इनकम में उतार-चढ़ाव, जानें 12 राशियों का आज का दिन

तुला हेल्थ राशिफल

आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत है इसके लिए एक्सरसाइज से लेकर खान-पान तक आपको ध्यान देना है। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। इस समय ऑफिस और पर्सनल लाइफ को मिक्स ना करें, दोनों में बैलेंस बनाएं। अस्थमा से पीड़ित लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी डाइट का खास ध्यान रखएं और खाने में फल और सब्जियां अधिक रखें। शराब व तंबाकू दोनों से फिलहाल आपको बचना है, इनका इस्तेमाल बंद कर दें, तो अच्छा है। बुजुर्गों को दवाइयां लेना नहीं भूलना चाहिए। अगर कहीं शहर से दूर रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास एक मेडिकल किट मौजूद हो।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Libra Horoscope Tula Rashifal Tula Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने