तुला राशिफल 19 जनवरी 2026 : तुला राशि वाले शेयर मार्केट से रहें दूर

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Jan 19, 2026 05:58 am IST
Libra Horoscope Today 19 January 2026 : आज तुला राशि वालों की लाइफ में छोटी-छोटी दिक्कतें रहेगीं, बाकी सब कुछ लवलाइफ में ठीक है। आपके पास बहुत अधिक आधिकारिक जिम्मेदारिया आपके सामने आज आ सकती हैं। आपको इनको बहुत अच्छे से संभालना है। आपकोछोटे आर्थिक इश्यूज दिक्कतें कर सकते हैं। आपको लव इश्यूज को पॉजिटिव नोट पर संभालने चाहिए। आपको प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज का असर अपनी लाइफ पर नहीं पड़ने देना चाहिए। आज फाइनेंस और हेल्थ दोनों अधिक जिम्मेदारियों की डिमांड कर रहे हैं।

तुला लव राशिफल

आज रिलेशनशिप में एक्सप्रेसिव रहें। इससे आपकी अधिकतर इश्यूज को सोल्व करने में काफी हद तक मदद हो जाएगी। लवर की पसंद को आज वैल्यू देंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए फिजाओं में भी प्यार ही प्यार महकेगा, लेकिन आपको इसको पहचानने की जरूरत है। आज कुछ लव रिलेशनशिप में लव से जुड़े इश्यूज को सोल्व करने की जरूरत है। आज दोपहर में अपने पैरेंट्स से लव अफेयर को डिस्कस कर सकते हैं। आज परिवार की दखल को शादीशुदा जिंदगी में आपको अवाइड करनीताहिए, इससे आपके लिए दिक्कतें कम नहीं होगीं, बढ़ेंगी ही।

तुला करियर राशिफल

आज तुला राशि वालों के सामने नए टास्क आएंगे, आपके लिए जरूरी है कि आप उन्हें अपनाने के लिए हां करें, इससे आपको ऑफिस में सही से आंका जाएगा। आर्ट, म्यूजिक, पब्लिशिंग, लीगल, आर्किटेक्टर, कॉपीराइटिंग, विज्ञापन, फिल्मों और शिक्षाविदों से जुड़े लोगों के पास आज आगे बढ़ने के कई मौके होंगे। आज आपको टीम डिस्कशन को अटेंड करने को लेकर सावधान रहना चाहिए, कोशिश करें कि आपके सजेशन सीनियर्स को अपसेट ना करें। आज जॉब पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे, आपके लिए इंटरव्यू की लाइन लग जाएगी। आज आपके सामने ऐसे मौके आएंगे या एक्सपैरीमेंट आएंगे, जो आपको करियर ग्रोथ के लिए रास्ता खोलेंगी।

तुला मनी राशिफल

सुबह का समय तुला राशि वालों के लिए खास रहेगा। कुछ छोटी-मोटी आर्थिक समस्याओं की उम्मीद है। कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होगा, इसलिए लोन चुकाने में कठिनाई होगी। शेयर मार्केट से आपके लिए फिलहाल से दूर रहना बेहतर होगा, क्योंकि आपके लिए आज का दिन इसके लिए सही नहीं है। दोपहर का समय परिवार के साथ संपत्ति संबंधी इश्यू पर चर्चा करने के लिए अच्छा है। निर्माण, एविएशन और हेल्थ सर्विस बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपके सामने टैक्स से संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं।

तुला हेल्थ राशिफल

आज अपने हेल्थ को लेकर आपको खास ध्यान देना है। आपको हृदय, फेफड़े या गुर्दे से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जब भी आप असहज महसूस करें तो डॉक्टर से परामर्श लें। आपको वायरल बुखार या दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। कुछ बच्चों को स्किन इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है। बुजुर्गों को आज गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। रसोई में काम करने वाली महिलाओं को छोटे-मोटे कटने और जलने से सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
