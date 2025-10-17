तुला राशिफल 17 अक्टूबर: आज तुला राशि वालों की ऑफिस लाइफ में आएंगी दिक्कत, लवलाइफ में समय दें

संक्षेप: Libra Horoscope 17 October 2025 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Libra Horoscope Today 17 October 2025 : लाइफ आपके लिए मिस्ट्री नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अधिक फोकस करना होगा। आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। आर्थिक इश्यू भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हेल्थ भी चिंता का विषय रहेगी। अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें। आपकी पर्फोर्मेंस ऑफिस में पसंद की जाएगी। आंखे बंद करके पैसा खर्च ना करें।

तुला लव राशिफल लवलाइफ में छोटे इश्यू हो सकते हैं। अपनी पर्सनल इगो को रिलेशनशिप को खराब ना करने दें। लाइफ में पॉजिटिव रहें। आप एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ वेकेशन पर जा सकते हैं। इससे आप एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। यह उन लोगों के जरूरी है, जो रिलेशनशिप में हैं। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं। आज कुछ रिलेशनशिप टॉक्सिक होंगे। महिलाओं को इनसे बाहर आना चाहिए।

तुला करियर राशिफल काम में आपको आज आलोचना झेलनी पड़ सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स के जरिए आपकी प्रॉडक्टिविटी खराब हो सकती है। आपको काम पर अधिक से अधिक फोकस करना जरूरी है। हेल्थ सर्विस, आईटी, एडवरटाइजमेंट, एचआर, बैंकिंग, प्रोफेशनल को आज नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेसमैन को लाइसेंस संबंधी इशयू होंगे। व्यापारियों को लाइसेंस से जुड़ा इश्यू हो सकता है। आज कुछ ऑफिस्रस को खास देना होगा। एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, तो आपके एकेडमिक्स पर अच्छे से फोकस करना चाहिए। इससे आप अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे।

तुला मनी राशिफल आज पैसों से जुड़ी इश्यू आपके साथ होंगे। इससे आपकी पैसों से जुड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। आप अपने लोन चुकाने में सफल रहेंगे और आप आपको विदेश से फंड भी मिलेगा। खासकर बिजनेस लेन-देन में। कोई दोस्त आर्थिक मदद मांगेगा, जिसे आप मना नहीं कर सकते। जो लोगबाहर घूमने जा रहे हैं, उन्हें अपने कार्ड से पेमैंटकरते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप निवेश के तौर पर कोई नई संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं। शेयर, व्यापार आज सुरक्षित ऑप्शन नहीं हैं।

तुला हेल्थ राशिफल आज हेल्थ चिंता का विषय बन सकता है। आपको सीने से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, जबकि महिलाओं को हड्डियों से संबंधित बीमारियों की भी शिकायत हो सकती है। गंभीर दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, इसलिए आपको गाड़ी चलाते समय या एडवैचर्स गेम्स में भाग लेते समय सावधान रहने की जरूरत है। आज रिस्क भरे गेम्स से पूरी तरह बचें। आज भारी सामान न उठाएँ। कुछ लोगों को गले में खराश जैसी छोटी-मोटी समस्याएं भी हो सकती हैं।