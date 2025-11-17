तुला राशिफल 17 नवंबर 2025: बिजनेस में आज बड़ा प्रॉफिट, लवलाइफ में पुरानी बातों को ना छेड़ें, नौकरी मिलेगी

संक्षेप: Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। बिजनेस में आज बड़ा प्रॉफिट, लवलाइफ में पुरानी बातों को ना छेंड़े, नौकरी मिलेगी

Libra Horoscope Today 17 November 2025: आज तुला राशि वालों को किसी भी परेशानी से स्माइल के साथ वापस आना है। आज लवालइफ में छोटी-मोटी दिक्कतें देख सकते हैं। लेकिन इस बात का धयान रखें कि इन चीजों को हैंडल करते समय सावधान रहें। आज ऑफिस में भी नई जिम्मेदारियां लें। आज आर्थिक तौर पर दिक्कतें भी आपके सामने रहेंगी। आज लव से जुड़ी जितने भी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें तुरंत ही सोल्व कर लें। हालांकि आपकी लाइफ में इस समय चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। आर्थिक तौर पर भी आप अच्छे हैं और लेकिन हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आज हो सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल आज तुला राशि वालों के रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल लाइफ के दौरान भी शांत रहें। आपका लवर आपको लेकर पजेसिव हो सकता है, वो आप पर अधिकार जता सकता है और आपको उकसाने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन आपको दिमाग से काम लेना है, पुराने जितने भी इश्यूज हैं, आपको सभी को सोल्व कर लेना चाहिए। आज आपको प्यार में कुछ खुशनुमा पल देखने को मिल सकते हैं। साथ समय बिताते समय आपको अपने भूलकर भी पुरानी बातों को बीच में नहीं लाना है, बातें करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। शादीशुदा महिलाओं का रिश्ता आज मजबूत होता दिखाई देगा। अपने लवर के लिए एक सरप्राइज रोमांटिक डिनर की प्लानिंग बनाएं, जो दिन को और भी अच्छा बना देगा।

तुला करियर राशिफल ऑफिस पर अपनी काबिलियत साबित करने के बारे में सोचें, क्योंकि यह दिन इसके लिए बेस्ट है। आपके सीनियर्स को खास चैलेंज से निपटने में मदद मिलेंगी । जो लोग किसी क्रिएटिव एरिया में हैं, उन लोगों को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। आज जो लोग नौकरी की तलाश में भी सफलता मिल सकती है। ज्वैलरी, कपड़ा, जूते, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के बिजनेस से जुड़े लोगों को बिजनेस को बढ़ाने करने के मौके मिलेंगे। कुछ बिजनेस शुरू करेंगे या नए पार्टनरशिप डील भी करेंगे।

तुला मनी राशिफल पैसे से जुड़ी दिक्कतें आज रहेंगी, जिसके कारण आप आर्थिक फैसले नहीं ले पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर खर्च जारी रखें। आप आज कोई संपत्ति खरीद या बेच सकते हैं। आपको भाई-बहनों के साथ भी संपत्ति पर डिस्कस करना पड़ सकता है। व्यवसाय में नईपार्टनरशिप करें, क्योंकि इससे पैसों को निवेश में भी वृद्धि होगी। कुछ व्यापारियों को आज बड़ा प्रॉफिट मिलने का सौभाग्य भी मिलेगा।

तुला हेल्थ राशिफल खान-पान पर ध्यान दें, तुला राशि वालों को फल और सब्जियों का खास ध्यान रखें। खान में दाल भी रखें। आफकी डाइट पर्फेक्ट होनी चाहिए। खाने को डाइजेशन संबंधी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। स्किन और कान से जुड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। कुछ बच्चों को आज वायरल बुखार भी हो सकता है। महिलाओं को पीरियड संबंधी दिक्कत हो सकती है और इसके लिए भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होगी। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, उन्हें खास तौर से हिल स्टेशन पर घूमने घए तो आपको यात्रा करते समय सावधान रहना चाहिए।