तुला राशिफल 16 अक्टूबर: आज तुला राशि वालों की लवलाइफ में दिन भरी रहेगी उथलपुथल, पढ़ें राशिफल

संक्षेप: Libra Horoscope 16 October 2025 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज छोटी पसंद बड़ा बदलाव ला सकती है। 

Thu, 16 Oct 2025 06:44 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today 16 October 2025 : आज ईगो को टाल दें। दिन को अच्छा बनाने के लिए प्यार होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल लाइफ में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए नए चैलेंज लें। प्रोपर्टी आफके फेवर में रहेगी। रिलेशनशिप में सभी बहस से दूर रहें। ऑफिस में आपकी पर्फोर्मेंस अच्छी है। आपकी हेल्थ और वेल्थ ही आपकी साथी है।

तुला लव राशिफल

आज लवलाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। आज लवलाइफ में बहस होगी और आपका पार्टनर किसी बेकार के बहाने को बोलकर रिश्ता तोड़ भी सकता है। अपने एक्सलवर के साथ दूरी बनाएं रखें, वरना चीजें और भी खराब भी हो सकती हैं। आपकी सावधान रहना चाहिए और अपने लवर के इमोशंस को हर्ट नहीं करना है, चाहें आप उनसे असहमत ही क्यों ना हों। अपने लवर को लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकते हैं, वहां आप अपना भविष्य पर भी चर्चा कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को अपने पति पर खास ध्यान रखान चाहिए।

तुला करियर राशिफल

काम में आपकी काबिलियत आज परखी जाएगी। टीम सेशन में आज खास ध्यान दें। क्लाइंट सेशनमें आज टेक्निकल नॉलेज काम आएगी। जिन लोगों का आज नई जॉब के लिए इंटरव्यू है, वो आज सक्सेफुल हो जाएंगे। जो लोग हेल्थकेयर में वो लोग आप ओवरटाइम करेंगे। जो लोग एग्जान में बैठने जा रहे हैं, उन लोगों को खास मेहनत करनी चाहिए।

तुला मनी राशिफल

आज प्रोपर्टी को लेकर कोई लीगल लड़ाई आप जीत जाएंगे। वहीं घर के बुजुर्ग आज संपत्ति का बंटवारा सभी बच्चों में करेंगे। आपको स्टॉक मार्केट में भी आज सफलता मिल सकती है। आपको बड़े स्केल पर निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए।, लेकिन किसी एक्सपर्ट से अच्छे से सलाह ले लें। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें नई पार्टनरशिप बनाते समय खास सावधान रहान चाहिए।

तुला हेल्थ राशिफल

आपका सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आंखों से जुड़ी दिक्कत सकती हैं। कुछ महिलाओं की त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं, और बच्चों को भी ओरल हेल्थ इश्यू की शिकायत हो सकती है। मेंटली हेल्दी लाइफ पाने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। कम चीनी, अधिक सब्जी और बिना गैस वाले पेय पदार्थों वाली हेल्दी डाइट लें और स्वस्थ रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
