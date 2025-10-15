Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope today Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal 15 October 2025 future prediction

तुला राशिफल 15 अक्टूबर 2025: आज तुला राशि वाले छोटे बदलावों के लिए तैयार रहें

संक्षेप: Libra Horoscope today 15 October 2025 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला राशि वाले छोटे बदलावों के लिए तैयार रहें

Wed, 15 Oct 2025 05:52 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
तुला राशिफल 15 अक्टूबर 2025: आज तुला राशि वाले छोटे बदलावों के लिए तैयार रहें

Libra Horoscope Today 15 October 2025: रोज की लाइफ में बैलेंस के जरिए समन्वय आएगा। आज आप आज शांत फील करेंगे। छोटे बदलावों के लिए आज तैयार रहें और अपने फ्रेंडशिप को में सुधार लाएं। आप छोटे मौके पाएंगे अगर धैर्य रखेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। सिंपल प्लान पर फोकस करें।

तुला लव राशिफल

आपके करीब के कनेक्शन आज मजबूत होंगे, खासकर जब आप उनकी केयर करते हैं और उन्हें सुनते हैं। छोटे कमिटमेंट शेयर करें। अगर सिंगल हैं तो फ्रेंडली इनविटेशन के लिए शांत तरीके से लोगों से मिलेंगे। कपल्स सिंपल और शेयर टास्क में खुसी देखेंगे। ईमानदारी की गई बात से विश्वास पैदा होगा और कंफ्यूजन दूर होगा। छोटे-छोटे इशारे मायने रखते हैं और रोज के पलों को अच्छा मनाते हैं।

तुला करियर राशिफल

केयर्फुल प्सानिंग से आपको रिवार्ड मिलेगा। बड़ी टास्क को छोटे स्टेप्स में बांटे। अगर डिटेल्स आपको स्पष्ट ना हों, तो हेल्प लें। आपका शांत एटीट्यूट को टीम मेंबर्स नोटिस करेंगे और आपके लिए लीडरशिप रोल के चांस भी बनेंगे। अपने दिन को शार्टब्रैक के साथ आर्गनाइज करें। ट्रैक पर आने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को लिखें। जल्दबाजी में फैसले ना लें। आपको पहचान धैर्य से मिलती है। ईमानदारी से आप करते हैं और आपकी कोशिशें रंग लाती हैं।

तुला धन राशिफल

अगर आप एक सिंपल बजट बनाते हैं और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचते हैं, तो पैसों के मामले स्थिर दिखते हैं। छोटे-छोटे महीने के खर्चों को चेक करें कि क्या आप कम कर सकते हैं। उन चीजों को कैंसल कर दें जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई प्रपोजल आपको अच्छा लगे, तो डिटेल्स पढ़ेंऔर साइन करने से पहले प्रश्न पूछें। अपनी प्लानिंग को किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें इमरजेंसी फंड बनाने के लिए हर छोटी कमाई में से थोड़ी सेविंग्स करें।

तुला हेल्थ राशिफल

छोटी सैर, नियमित नींद और हल्के-फुल्के व्यायाम करके अपने शरीर को स्थिर रखें। दिन में पानी पिएं। देर रात भारी खाना खाने से बचें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लें। सुबह थोड़ी देर की सैर और दोपहर के भोजन के बाद 5 मिनट की सैर जैसी छोटी आदतें शुरू करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Libra Horoscope tula rashi rashifal Tula Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने