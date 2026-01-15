Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 15 जनवरी 2026: आज हर छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना है, इससे प्रोग्रेस पाएंगे, जानें कैसा रहेगा आज तुला राशि वाल

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज हर छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना है, इससे प्रोग्रेस पाएंगे, जानें कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का दिन

Jan 15, 2026 06:03 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Libra Horoscope for Today 15th January 2026 : आज बैलेंस चॉइस आपके लिए शांत और क्लियर तरक्की लाएगा। आपको छोटी जीत को लेकर नोटिस करें, आपमें विश्वास बढ़ाएंगे। इससे आपके लिए धैर्य का रास्ता भी खुलेगा। आज आपको हर छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना है, इससे आप स्मूद प्रोग्रेस तो पाएंगे, साथ ही आंतरिक शांति के लिए स्टडी रिजल्ट भी पाएंगे। आज आपको विनम्र रहना होगा और दूसरों के लिए धैर्य पाएंगे।

तुला लव राशिफल

आज तुला राशि वालों के जेंटल नेचर के कारण आज प्यार और बढ़ेगा। आज आपको अपने लवर या पार्टनर से वो सब कह डालना है, जो आप उसे बोलना चाहते हैं। लेकिन इसमें हेराफेरी ना करें, पूरी इमानदारी से अपने दिल की बात बोलें। आज आपको छोटे इशारे वैल्यू करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों के जरिए किसी दोस्त से मिलें। आपको खुलकर रहना है और विनम्र भी बने रहना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको प्लान शेयर करने हैं और मिलकर एक फैसला लेना है।

तुला करियर राशिफल

आज का दिन आपको निष्पक्ष सोचने मेंमदद करेगा। आज आपको इस समय किसी तरह की चॉइस बनानी है, तो उससे पहले सभी फैक्ट को अच्छे से जानना होगा और किसी दोस्त से सलाह भी लेनी होगी। पहले एक काम को करें और फिर दूसरा काम लें, एक साथ सभी काम को ना करें। टीमवर्क से आपको लाभ होगा, इसलिए क्रे़डिट देना और दूसरों की मदद जरूर करें। एक क्लियर और पोलाइट मैसेज और नोट आपकी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। आपको स्टडी एफर्ट आपके लिए रिवार्ड लाएंगे। आपको डेडलाइन को अपने दिमाग में रखना है। इसके अलावा छोटे स्टेप्स के जरिए अपने लक्ष्यों को पाना है। आपको हर वीक तरक्की को सेलिब्रेट करना चाहिए।

तुला मनी राशिफल

आज तुला राशि वालों के लिए पैसा स्थिर रहेगा। सोच-समझकर खर्च करने पर छोटी-छोटी सेविंग्स जुड़ती जाएंगी। जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। इस समय बेकार चीजों के लिए पेमेंट करने से पहले दो बार सोचें। अगर आपको पेमेंट की उम्मीद है, तो मैसेज की जांच करें और विनम्रतापूर्वक लेकिन स्पष्ट रूप से याद दिलाएं। एक सिंपल बजट बनाएं और इनकम और मुख्य खर्चों की लिस्ट बनाएं, फिरसेविंग्स के लिए थोड़ी राशि अलग रखें। बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले सलाह लें। साथ ही छोटे लाभों पर नजर रखें।

तुला हेल्थ राशिफल

आज तुला राशि वालों की हेल्थ शांत रहेगी और सिंपल केयरसे आपको लाभ होगा। अगर आप थके हैं,तो आपको आराम करना चाहिए , आप खूब पानी पिएं। शार्ट वॉक के जरिए आप बॉडी को मूव करा सकते हैं। इस समय हैवी और मसालेदार खाना ना खाएं, फिलहा इसे टाल दें। हल्का, ताजा और गर्म खाना ही खाएं। अगर आपको तनाव फील होता है, तो कुछ मिनटों के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरासइज करें। आज के छोटे-छोटे स्वस्थ विकल्प पूरे दिन ऊर्जा और मनोदशा बनाए रखने में मदद करेंगे

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
