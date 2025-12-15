Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Libra Horoscope Today aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal 15 december 2025
तुला राशिफल 15 दिसंबर 2025 : जानें कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का दिन

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। जानें कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का दिन

Dec 15, 2025 05:44 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope for Today 15th December 2025:आज तुला राशि वालों को बैलेंस चॉइस पर्सनल तरक्की की ओर ले जाएगी। आज आप निष्पक्ष और शांत महसूस करेंगे। आज छोटी-छोटी चॉइज आपके लिए अच्छे स्टेप्स लेकर आएगी। फ्रेंडली चैट से आप दोनों के संदेह खत्म होंगे। इसके अलावा घर में अगर आप धैर्य से केयर करेंगे, तो आपकी परेशानियां सोल्व हो जाएंगी। एक शांत फेयर ूड के जरिए आप बुद्धिमानी से फैसले ले सकेंगे। इसके अलावा अच्छे से अपने काम को भी पूरा करे लेंगे। अपने दोस्तों और साथ काम करने वालों का सहयोग करें। अपना रुटीन सिंपल रखें और प्यार से बोलें। छोटे-छोटे कामों से विश्वास बनेगा। स्टडी फोकस और प्यार से बोलकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और काम के साथ घर के मैटर्स में भी आसानी देंगे।

तुला लव राशिफल

आज आप किसी खास के करीब आते हुए फील करेंगे। कोई ऐसा जो आपको सुनता है और सच्चाई आपके साथ शेयर करता है। आज प्यार भरे शब्द दिल को गर्मजोशी से भर देंगे। अगर तुला राशि के लोग सिंगल है, तो आप स्माइल करें और जब भी बोलें, खुलकर बात करें। शार्ट वॉक और छोटे प्लान शांत तरीके से बात करने से आप दोनों के बीच विश्वास पैदा होगा। आज एकदम तैश में आकर किसी की आलोचना तुरंत ना करें। इसकी जगह आपको धैर्य से काम लेना होगा। ईमानदारी से किया गया एक्शन आपको संबंधों को गहरा करेगा। आप दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, आज एंजॉय करें और अधिक से अधिक अपने पार्टनर की सुनें।

तुला करियर राशिफल

आज आप शांत फोकस से काम को आर्गनाइज कर सकेंगे। आपको छोटे स्टेप्स से शुरु करना चाहिए। अधिक से अधिक अपनी तरक्की को चेक करें। क्लियर नोट और क्विक मैसेज आपकी कंफ्यूजन को कम करेंगे। आपके साथ काम करने वालों से मदद आ सकती हैं। आपको इसे पूरे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए। काम में जल्दबाजी करने से आपको इस समय बचना होगा।आपके सावधानी से लिए गए फैसले अच्छे नतीजे लाएंगे। एक सोच समझकर लिया गया फैसला आपको बाद में तारीफ दिला सकता है। इस समय अपने कम्युनिकेशन को साफ रखें। अगर स्पष्ट सोच रखनी है, तो अपने काम में बैलेंस लाएं और शार्ट ब्रैक लें।

तुला मनी राशिफल

आज तुला राशि वालों के लिए छोटी सेविंग्स बहुत मैट करेंगी। इस समय आपको ऐसे तरीकों को देखना होगा, जिससे लगात कम से कम हो सके। आपको आवेग में आकर पैसा खर्च भी नहीं करना है। आपकी एक टिप आपके एक दोस्त के जरिए समय बचाएगी और पैसा भी बचाएगी। आपको अपने सिंपल बिल्स को रिव्यू करना होगा और अपने खर्चे के लिए एक वीक का प्लान बनाना होगा। इस समय आपको बड़ा अमाउंट उधार नहीं देना है। अपने हर छोटे से छोटे लोन का रिकॉर्ड रखना होगा। सावधानीपूर्वक किए गए ऑप्शन से आपको मामूली लाभ हो सकता है, इसलिए आज दोपहर को पैसों से जुड़े मामलों में आपको धैर्य रखना होगा। आज के दिन छोटी-छोटी सेविंग्स करें और समय के साथ आराम बढ़ते हुए देखें।

तुला हेल्थ राशिफल

आज तुला राशि वालों को सौम्य आदतें अपनानी होंगी, ये आपको मजबूतहोना महसूस करने में मदद करेंगी। मन को शांत रखें, इससे आप तनाव फ्री महसूस करेंगे, इसके साथ ही आप थोड़ी देर टहलने से शुरुआत करें। आपको अच्छे से पानी पीना है, और अगर थकान फील होती है, आराम करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेने के सिंपल तरीकों से तनाव को कम करते हैं और फोकस करने में मदद करते हैं। सोने से पहले भारी खाना ना खाएं। या बहुत अधिक मोबाइल देखने से बचें। अपने प्रियजनों के साथ मुस्कुराएं और हल्का योग या एक्सरसाइज करें। अब छोटे-छोटे कदम अच्छी हेल्थ और आज रात शांतिपूर्ण नींद लाएंगे। अच्छी तरह से आराम करें और आभारी रहें।

Anuradha Pandey

