Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope today aaj ka tula Rashi Ka Rashifal 13 november 2025 future predictions
तुला राशिफल 13 नवंबर 2025: तुला राशि वाले करियर में आगे बढ़ने के लिए मानें ये सलाह, पार्टनर के साथ उम्मीदों को शेयर करें

तुला राशिफल 13 नवंबर 2025: तुला राशि वाले करियर में आगे बढ़ने के लिए मानें ये सलाह, पार्टनर के साथ उम्मीदों को शेयर करें

संक्षेप: Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वाले करियर में आगे बढ़ने के लिए मानें ये सलाह, जल्दबाजी में कुछ ना खरीदें

Thu, 13 Nov 2025 06:31 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope for Today 13 November 2025: तुला राशि के लोग आज सही ऑप्शन में शांति पाते हैं, दयालु लोगों से जुड़ते हैं। लगातार छोटी-छोटी जीत की ओर बढ़ते हैं। आज निष्पक्ष होकर किसी का भी पक्ष ना लेकर आपको सभी समस्याओं को सोल्व करना है। अपने दोस्तों की बात को ध्यान से सुनें। एक क्लियर गोल के लिए काम करें। ग्रेटीट्यूड एक्सप्रेस करें। सिंपल प्लान बनाएं। शांत होकर एंजॉय करें। आपके अंदर प्रोग्रेस करने की सेंस आएगा। आपका संतुष्टि आपके अदर आपके रोज के एफर्ट को बढ़ाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल

तुला राशि के लोग आज आपकी लवलाइफ में आप जेंटल और ओपन महसूस करेंगे। आज आपको सभी से विनम्रता से बोलना है और सभी की बातों को दिल से सुनना है। तुला राशि वालों को जानना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ केयर करते हैं, तो छोटे-छोटे काम बहुत मायने रखेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो नए मौके पर मुस्कुराएं और अपनी विश के बारे में ईमानदार रहें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो एक शांत तरीके से डिस्कस करें और प्लानिंग बनाएं। जो भी आपकी उम्मीदें हैं, उन्हे आपको शेयर कर देना चाहिए। उन परंपराओं का सम्मान करें,आपके पार्टनर के लिए असल में मायने रखती हैं, और विश्वास को धीरे-धीरे बढ़ने दें, स्पष्ट शब्दों और खुशी भरे छोटे-छोटे इशारों से आप आगे बढ़ाएंगे।

तुला करियर राशिफल

तुला राशि वालों इस बात का खास ध्यान रखना है कि ऑफिस में उन्हें हर काम में निष्पक्ष और स्पष्ट रहना है। अपनी टेबल को बिखरा हुआनहीं, बल्कि आर्गनाइज्ड रखें, जो काम पहले करना है उनकी लिस्ट बनाएं। और एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। जब आपको मदद की जरूरत हो, तो धीरे से बोलें। अगर आप सरलता और विनम्रता से अपने आइडियाज शेयर करेंगे, तो टीम वर्क आपको छोटी-मोटी जीत दिला सकता है। आपको जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैसेज को दोबारा पढ़ें। एक छोटा धैर्य और क्लियर टाइमिंग आपके लिए तारीफ लाएगी। शांत तरीके से आगे बढ़कर और सभी यूजफुल स्टेप्स आपके करियर को आगे ले जाएंगे।

तुला मनी राशिफल

तुला राशि वालों के लिए आज पैसों से जुड़े मामले स्टेबल दिख रहे हैं। छोटे-मोटे खर्चों का हिसाब रखें और एक प्लानिंग बनाएं। इस समय आपको जल्दबाजी में खरीदारी से बचना है। अपने बिल को सावधानीपूर्वक चेक करें। एक छोटा-सा सेविंग का आपका समझदारी भरा कदम भविष्य की प्लानिंग करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपसे कोई पैसे मांगने आए, उधारी के तौर पर तो थोड़ा सोच विचार कर लें, स्पष्ट सीमाएं तय करें। सेविंग्स को बढ़ाने के लिए कोई आसान डील या कम खर्च वाला तरीका देखना होगा। समझदारी भरे ऑप्शन के लिए किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ फाइनेंस प्लानिंग शेयर करें ।

ये भी पढ़ें:सूर्य और मंगल एक ही राशि में किन लोगों को लाभ और करियर में करेंगे मदद

तुला हेल्थ राशिफल

तुला राशि वालों के लिए आज हेल्थ ठीक है। एक रुटीन बनाए रखें, पानी पिएं और ताजी हवा में टहलें। अगर थकान महसूस हो रही है तो आराम करें और एनर्जी के लिए थोड़ा जल्दी सोएं। तनाव कम करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या सांस लेने की कोशिश करें।शोरगुल वाली जगहों से बचें। हेल्दी डाइट लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Libra Horoscope Libra Tula Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने