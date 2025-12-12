Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 12 दिसंबर 2025 : आज तुला राशि वाले बड़े रिस्क से बचने की कोशिश करें, लुभावने ऑफर से बचें

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला राशि वाले बड़े रिस्क से बचने की कोशिश करें, लुभावने ऑफर से बचें 

Dec 12, 2025 04:46 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Libra Horoscope for Today 12nd December 2025 : आज तुला राशि वालों की शांत चॉइस आपके लिए स्पष्टता और ग्रोथ लाएगी। आज आपके द्वारा लिए गए छोटे फैसले आपको तरक्की की रहा पर ले जाएंगे। अपने सेंस पर विश्वास करे। न भर प्रैक्टिकल सुधारों की दिशा में लगातार आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों से बात करें, एक छोटी प्लानिंग बनाएं और सावधानीपूर्वक एक नया तरीका आजमाएं। बड़े रिस्क से बचने की कोशिश करें। नोट्स रखें और व्यावहारिक चरणों का पालन करें। धीरे-धीरे और लगातार की गई कोशिशों से आपको सही रिजल्ट मिलेंगे और इस सप्ताह आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपको पहले अपने सिंपल गोल्स को खत्म करना है और डीप ब्रीदिंग करनी है, अपने छोटे स्टेप्स पर विश्वास करना है।

तुला लव राशिफल

आज आपका सौम्य व्यवहार दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप दोनों में फ्रेंडली बातचीत एक दूसरे को जानने की जिज्ञासा जगा सकती है, आप क्या चाहते हैं, अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बोलें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी बोलें, ईमानदारी से बात करें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो जितना अधिक से अधिक बोलें, उससे अधिक सुनें, दयालुता के छोटे-छोटे कार्य करें और साथ में कोई शांत एक्टिविटी की प्लानिंग बनाएं। अचानक डिमांड करने से बचें। इसके बजाय, धैर्य रखें और अपने इमोशंस को जाहिर करें। छोटे-छोटे इशारे और लगातार फोकस करने से विश्वास गहरा करेंगे और आज और कल आपके और आपके पार्टनर के बीच सुखद पल लाएंगे।

तुला करियर राशिफल

जब भी आप सिंपल स्टेप्स के साथ अपने आइडियाड को बैलेंस करते हैं, तो काम अच्छे से होता है। अपनी प्राथमिकता पर फोकस करें। आपको एक काम को पहले खत्म करना चाहिए, इसके बाद दूसरा शुरू करना चाहिए। अपने टीम के साथ के लोगों से क्लियर अपडेट शेयर करें।अपने प्लान को अच्छे से जानें और जब जरूरत लगे तो मदद करें। इस समय आपको कया करना है कि जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैंष अपने फैक्ट को अच्छे से चेक करें। एक विनम्र तरीके से दिया गया सजेशन आपके लिए एक नया मौका ला सकता है। आर्गनाइज्ड रहें और स्थिर रहकर, आप बिना जल्दबाजी किए हर वीक सम्मान पाएंगे और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें।

तुला मनी राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी; छोटी-छोटी प्लानिंग आज आपके लिए बहुत खास रहने वाली हैं। इस समय अपने हर खर्च पर नजर रखें और थोड़ी सेविंग्स करने के लिए उसमें डिडक्शन करें। बिना सोचे-समझे खरीदारी ना करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। इस समय अगर कोई ऑफर मिले, चाहे वह कितना भी लुभावना क्यों न हो, उससे बचें, और सोचें कि क्या यह असल में आपके रोज की लाइफ में हेल्पफुल रहेगा। सेविंग्स के नए ऑप्शन देखने के लिए किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह लें। रोज के रुटीन या खरीदारी की आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और भविष्य में जो भी चीज आपको चाहिए, उसे पाने के लिए आपके पास अधिक विकल्प होंगे।

तुला हेल्थ राशिफल

आज आपके शरीर और मन को सौम्य रुटीन पसंद आएगा। एनर्जी बढ़ाने के लिए थोड़ी देर वॉक करें और डीप ब्रीदींग एक्सरसाइज करें। इस समय डीप ब्रीदींग करने से दिन की शुरुआत करें। अच्छे से पानी पिएं, थकान होने पर आराम करें। कार्यों के बीच 5 मिनट तक स्ट्रेचिंग करें और अक्सर मुस्कुराएं। अपने लिए छोटी आदतों से तनाव को कम से कम करें और फोकस को बढ़ाएं।अगर आपको अकेले रहने की जरूरत लग रही है, तो अकेले रहें, इससे आप बहुत अधिक बैलेंस फील करेंगे। रोजा रात को जल्दी सोएं और इससे आपके दिन की लगातार रिकवरी होगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
