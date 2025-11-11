Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope today aaj ka tula Rashi Ka Rashifal 11 november 2025 future predictions
तुला राशिफल 11 नवंबर 2025: तुला राशि वाले आज करियर में ओवर कमिटमेंट से बचें, दिल और दिमाग दोनों की सुनें

तुला राशिफल 11 नवंबर 2025: तुला राशि वाले आज करियर में ओवर कमिटमेंट से बचें, दिल और दिमाग दोनों की सुनें

संक्षेप: Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।आज तुला राशि वाले करियर में ओवर कमिटमेंट से बचें।

Tue, 11 Nov 2025 05:32 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope for Today 11 November 2025 : आज शांत तरीके से अपनी पसंद का चुनाव करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे।आज आपको अपने दिल की बात और दिमाग की बात दोनों को सुनने में बैलेंस बनाना होगा। एक की बात भी ज्यादा ना सुनें। आज अपने मूड को सुधारें, अपनी दोस्ती को धैर्य के साथ मजबूत करें। छोटे कामों में फोकस करें। कम्युनिकेशन क्लियर रखें। सोशल मूवमेंट आपके लिए सपोर्ट लाएंगे। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। इस समय आपको आपकी हॉबी आपको तरोताजा करेंगी। अगर कोई मदद करे , तो मदद लें।

तुला लव राशिफल

आज रिलेशनशिप में धीरे- धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप ईमानदारी और शांत तरीके से बात करेंगे। सिंगल तुला राशि वाले किसी खास और दयालु व्यक्ति से मिलना पसंद कर सकते हैं। इस समय आपको छोटे कदम उठाने और अपने इरादों पर ध्यान देना है। कपल्स को इस समय अपने प्लान शेयर करने हैं, और पार्टनर को अच्छे से सुनना है। आपको हर किसी के समय काइंड रहना है। स्पष्ट शब्द आप दोनों में विश्वास बढ़ाते हैं। इस समय आपको जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। अपने पार्टनर के साथ आपको आराम से टहलना या साथ में चाय पीना है, इससे आप दोनों के इमोशंस गहरे हो सकते हैं। इससे आप दोनों के दिलों के खुश होंगे। समय का ध्यान रखें और गर्मजोशी बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी जीत को सेलिब्रेट करें।

तुला करियर राशिफल

काम पर, लगातार आपके द्वारा की गई कोशिशें आपके लिए फायदेमंद होंगे। पहले एक महत्वपूर्ण काम निपटाएं और अगर आपको लग रही है की मदद चाहिए तो आप मांग सकते हैं। इस समय आपको क्लियर नोट्स बनाने हैं। आपको विनम्र तरीके से फॉलो-अप प्रोजेक्ट को पटरी पर बनाए रखते हैं। आपका मन छोटी-मोटी असहमतियों को सुलझाने में मदद करता है। जो भी आप शांत होते हुए सोचते हैं, या नए आइडिया आते हैं, उन्हें आपको लिख लेना चाहिए। इस समय ओवर कमिटमेंट से बचना है। एक छोटा ब्रेक आपके फोकस को ताजा करेगा, जिससे टीमवर्क बेहतर होगा और दिन खत्म होने से पहले आपको प्रोग्रेस दिखाईदेगी। अपनी टीम के साथ एक सिंपल प्लानिंग शेयर करें।

तुला मनी राशिफल

पैसे के मामले आज आप स्टेबल दिख रहे हैं। आपको अपने रोज के खर्चों पर वॉच रखनी है। छोटी-छोटी सेविंग्स आपको लाभ देंगी। आपको इस समय आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और किसी भी कागज पर साइन करने से पहले डिटेल्स को अच्छे से पढ़ें। अगर छोटी खरीदारी की प्लानिंग बना रहे हैं, तो सिंपल ऑप्शन से इसकी तुलना करें। किसी दोस्त से सलाह लें। आपको अचानक छोटे-मोटे लाभ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन खर्च करने के बजाय उनकी सेविंग्स पर ध्यान दें। अभी की बजट की डिटेल्स चेक करें, छोटी-मोटी पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इससे आसानी से कर सकेंगे। इस वीक सिंपल सेविंग का टारगेट रखें।

तुला हेल्थ राशिफल

अगर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो रखते हैं तो आपको शांत रहना होगा। हल्की स्ट्रेचिंग और अगर संभव हो तो थोड़ी सैर के लिए थोड़ा जल्दी उठें। अच्छे से पानी पिएं और नाश्ते के लिए ताजा फल और सब्जियां खाएं। थकान होने पर आराम करें और देर रात भारी भोजन करने से बचें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। थोड़ा शांत समय बिताने से आपका मन शांत होगा। अगर आप कम एनर्जी महसूस करते हैं, तो स्क्रीन देखने का समय कम करें

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

