तुला राशिफल 10 अक्टूबर:आज लाइफस्टाइल में रिस्क से बचें, लवलाइफ में धैर्य रखें

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 10 october Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है।आज लाइफ स्टाइल में रिस्क लेने से बचें, लवलाइफ में धैर्य रखें। जानें कैसा रहेगा आपका आज का दिन

Libra Horoscope Today 10 October 2025 : तुला राशि वाले रिस्क लेने से प्यार करते हैं। प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए लवलाइफ को खुशहाल रखें। आर्थिक तौर पर समृद्धि आपके फवर में है। अपने लाइफस्टाइल पर खास ध्यान दें। काम में चौलेंज को लें। अपने बेस्ट पर्फोर्मेंस रिजल्ट दें। आपका एटीट्यूट आज खास होगा।

तुला लव राशिफल लवर के साथ अगर कोई बात कर रहे हैं, आपको धैर्य रखना होगा। कुछ महिलाओं को परेशानी होगी, लेकिन दोपहर तक आप शादी करने के बारे में सोच सकती हैं। एक रोमांटिक डिनर और सरप्राइज गिफ्ट आपके रिलेशनशिप को मजबूत करने का अच्छा तरीका है। जो लोग अभी रोमांटिक लाइफ में आए है, वो भविष्य पर डिस्कस कर सकते हैं। लव अफेयर में कम्युनिकेशन खास है। सिंगल लोग भी अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकते हैं।

तुला करियर राशिफल आपकी प्राथमिकता आपकी पर्फोरमेंस होगी। ऑफिस पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में कोई रुकावट नहीं बनन चाहिए। आईटी, हेल्थकेयर, एनिमेशन, ऑटोमोबाइल, डिजाइन, लीगल प्रोफेशनल का दिन आज कठिन रहेगा। कुछ कामों के लिए अतिरिक्त घंटों की जरूरत होगी। बिजनेसमैन को नए पार्टनर मिलेंगे, जिनसे आसानी से फंड मिल जाएगा। स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर लेंगे, आपके लिए जरूरी है कि आप साइंस से जुड़े विषयों पर खास ध्यान दें।

तुला मनी राशिफल आज पैसों को लेकर कोई बड़ा मामला सामने नहीं आएगा। आप ज्वैलरी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आज खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर वाहन खरीदने की आज प्लानिंग बन सकती है। सेविंग्स आपके फेवर में काम करेंगी। अगर पैसा है तो आप निवेश के बारे में भा सोच सकते हैं। कुछ महिलाएं आज नई संपत्ति खरीदने के लिए कोई नया दिन चुनेंगी। दिन का दूसरा भाग दान के लिए भी अच्छा है। कुछ लोग इस दिन अपने भाई-बहन की मदद करना पसंद कर सकते हैं।

तुला हेल्थ राशिफल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लाइफ स्टाइल में जोखिम लेने से बचें। आज ऑयली चीजें कम से कम खाएं। अधिक फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। गर्भवती महिलाओं को ट्रेन या बस में चढ़ते समय सावधान रहना चाहिए। वायरल बुखार, गले में खराश, पाचन संबंधी समस्याएं और मामूली एलर्जी आज हो सकत है।टू व्हीलर चलाने वालों को सभी ट्रैफिक नियमों का पालन चाहिए।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com