तुला राशिफल 10 दिसंबर 2025 : जानें कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का दिन

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। जानें कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का दिन

Libra Horoscope Today 10 December 2025 : तुला राशि वालों को अनुशासन से किसी तरह का समझौता नहीं करना है। आपको जॉब में सीधे ओपिनियन देने पर विचार करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि लवलाइफ में कोई बहाना ना रहे। आर्थिक दिक्कतों को लेकर आपको अच्छा मैनेजमेंट करना चाहिए। आपकी हेल्थ से से आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अपने रिलेशनशिप में अधिक से अधिक समय बिताएं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किसी भी तरह के विवाद से फ्री रखें। अपने धन को कोमलता से संभालें। आज छोटे मेडिकल इशयूज आपके सामेन आ सकते हैं। जानें कैसी रहेगी आपकी करियर, आर्थिक, लवलाइफ और हेल्थ

तुला लव राशिफल आपको अपनी लवलाइफ को वाइब्रेंट औरइंगेजिंग रखनी है। एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। कुछ लवअफेयर में आज गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। आपको इन सभी को सुलझाने के लिए कदम भी उठाने पड़ेंगे। कुछ महिलाएं आज अपने एक्स के पास वापस लौट सकती हैं। आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि अपने लवर के पर्सनल स्पेस को आपको खराब नहीं करना है। महिलाएं आज शादी को लेकर सीरियस हो सकती हैं। दिन का दूसरा भाग रोमांटिक डिनर के लिए अच्छा है। आपको भविष्य के लिए इस पर विचार करना चाहिए।

तुला करियर राशिफल आज काम में अपने एक्सपैरीमेंट करने से बिल्कुल झिझके नहीं। आपको इनोवेटिव रहना है और अपने विचारों को खुलकर शेयर करना है। मार्केटिंग और सेल्स पर्सन आज अपना टारगेट पा लेंगे।इसके अलावा बिजनेस डेवल्पर्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, आईटी इंजीनियर का आज शेड्यूल बिजी रहेगा। आज का दिन अच्छा नहीं है, जब आप अपने पर्सनल इश्यूज अपने साथ काम करने वालों से सोल्व करें। जिससे आप दोनों के बीच किसी तरह का गिला शिकवा ना रहे। आपको इस समय ऑफिस पॉलिटिक्स से भी दूर रहना है। आज सुबह के समय व्यापारियों को लाइसेंस से जुड़ा इश्यू फेस करना पड़ सकता है।

तुला मनी राशिफल आज तुला राशि वालों की लाइफ में छोटे आर्थिक इशयू रहेंगे। लेकिन इससे आपकी रुटीन लाइफ पर असर नहीं होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक एप्लाइंस खरीद सकते हैं। आज का दिन आर्थिक इश्यू को सोल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ महिलाएं आज पैसा दान भी कर सकती हैं। बिजनेसमैन आज क्लाइंट्स के साथ सभी आर्थिक मामलों को सोल्व करने में कामयाब रहेंगे। अगर पैसों को लेकर आपका किसी दोस्त या भाई के साथ कोई इश्यू है, तो आप आज उसके साथ अपने इश्यूज सुलझा सकते हैं।

तुला हेल्थ राशिफल आज तुला राशि वालों के साथ छोटे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। टू व्हीलर चलाते समय आपको खास सावधान रहना चाहिए। खास तौर पर हिल स्टेशन पर आपको टू व्हीलर चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए।खाने में आपको खास तौर पर हरी सब्जियां खानी चाहिए। जिन लोगों किडनी और लिवर से जुड़ी दिक्कत हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। आज सांस से जुड़ी समस्याएं भी रहेंगी, जिससे सीनिय्स को दिक्कत होगी। आपको खाने में ऑयल और शुगर भी कम कर देना चाहिए। महिलाओं को आज गॉयनिकॉलिजस्ट को दिखाने की जरूरत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com