तुला राशिफल 9 जनवरी: तुला राशि वालों की लव लाइफ रहेगी बढ़िया, करियर और पैसों के मामले में मिलेगा भाग्य का साथ

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों के लिए आज रिश्तों में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है।

Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 9 जनवरी 2026: तुला राशि वालों के लिए आज रिश्तों में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। सही तरीके से संवाद करेंगे तो पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं। कामकाज में आपकी मेहनत और लगन आपको आगे बढ़ाएगी। आज प्यार में अपनापन बढ़ेगा और बदले में आपको भी पूरा ध्यान और केयर मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ में हर चुनौती को अच्छे से संभाल लेंगे। धन की स्थिति भी ठीक रहेगी और सेहत भी आपका साथ देगी।

तुला राशि का लव राशिफल: आज आपका रिश्ता एक नए स्तर पर जा सकता है। पार्टनर पूरा सहयोग देगा। दिल खुला रखें, हो सकता है कोई खास व्यक्ति आपकी जिंदगी में कदम रखे। शादीशुदा लोगों को विवाह से बाहर किसी भी रिश्ते से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ लोग पुराने प्रेमी से फिर से जुड़ सकते हैं, खासकर अगर अलगाव की वजह अहंकार रही हो। शादीशुदा महिलाओं को परिवार के कुछ सदस्यों की दखलअंदाजी परेशान कर सकती है, इस बारे में आज जीवनसाथी से खुलकर बात करें।

तुला राशि का करियर राशिफल: ऑफिस में मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। ईमानदारी और समर्पण आपको आगे ले जाएगा। कानून, मीडिया, विज्ञापन, होटल, फाइनेंस और टीचिंग से जुड़े लोग बेहतर पैकेज के लिए नौकरी बदल सकते हैं। नए ग्रेजुएट्स को आज पहला ऑफर लेटर मिलने की खुशी मिल सकती है। नौकरी के सिलसिले में यात्रा भी हो सकती है और कुछ लोग क्लाइंट के ऑफिस जाएंगे। आपकी मेहनत हर काम को सफल बनाएगी।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग हैं। दिन का दूसरा भाग किसी पुराने पैसों के विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा है। आर्थिक स्थिति प्रॉपर्टी या शेयर जैसे निवेश की अनुमति दे सकती है। हालांकि दोस्तों या रिश्तेदारों को बड़ा उधार देने से बचें, आगे परेशानी हो सकती है। बिजनेस करने वाले लोग बकाया चुका सकते हैं और कुछ पार्टनरशिप से व्यापार बढ़ाने के लिए फंड मिल सकता है।

तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल: ऑफिस और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। काम का तनाव घर तक न लाएं और परिवार के साथ समय बिताएं। आज हल्की सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तला-भुना खाने से बचें और सब्ज़ियां, फल व ड्राई फ्रूट्स ज्यादा लें। वजन कम या मसल्स बनाने वालों के लिए आज जिम शुरू करने का अच्छा दिन है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com