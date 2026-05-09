Libra, तुला राशिफल 9 मई 2026:आज तुला राशि को पैसा करेगा सपोर्ट, ग्रहों की हलचल से पढ़े कैसा रहेगा दिन

Libra Horoscope today 9 May 2026 tula rashifal : राशि चक्र की यह छठी राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। आज तुला राशि के लिए हर आइडिया को रिफाइन करने की जरूरत है। आज पैसा आपको सपोर्ट करेगा।

Libra Horoscope Today, May 9, 2026: एक सॉफ्ट रिप्लाई आपके लिए प्यार क्रिएटिव प्लान लाएगा। आप उम्मीदों से भरे अपने-आपको पाएंगे। ये आपसे कह रहा है कि आनंद को संकरा ना करें, इसे फैलाएं। आपसे एक सिंपल रिप्लाई मिलेगा, तो आपको बड़ी एक्सप्लेशन नहीं देनी होगी? आज का दिन आपसे हर पल को पर्फेक्ट बनाने के लिए कह रहा है। एक प्लान आपके लिए अभी भी मैटर करता है, और करता रहेगा, अगर इसके बाद भी एक्साइटमेंट हल्की हो जाती है।आपको देखना गै कि आपकी कौन सी कोशिश से आपको आनंद मिल रहा है, और कौन सी कोशिश सिर्फ दूसरों को पसंद करने के लिए की जा रही है।

Libra Love Horoscope today, तुला लव राशिफल आज लव टोन के जरिए इंपूर्व होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको एक देरी से देने वाले रिप्लाई को अवाइड करना है। एक छोटा सा मूड आपकी बड़ी चिंता को कम करेगा। एक सिंपल और अच्छे से सुनना औप दूसरे को जवाब देने के लिए अच्छे से सुनें। सिंगल लोग किसी ऐसे की तरफ खिंचे चले जाएंगे, जो चार्मिंग तो लगेगा साथ ही एक्सप्रेसिव भी होगा। लेकिन आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। एक वार्म लाइन आपकी मदद करेगी, लेकिन धैर्य आपका हमेशा साथ देगा। आपके लिए बॉन्ड अच्छे व्यहार वाला होना टाहिए. ये सिर्फ अच्छा दिखने वाला ही नहीं लेकिन सही मायनों में आपके प्यार के लायक होना चाहिए।

Libra Career Horoscope today, , तुला करियर राशिफल आज क्रिएटिव वर्क में भी एडिटिंग की जरूरत होगी। जो कर्मचारी डिजाइन, लिखनमें टेक्निकल में शामिल हैं, उन्हें हर आइडिया को रिफाइन करने की जरूरत है।आपको एक अच्छी शुरुआत को खोना नहीं है। क्योंकि ये किसी के रंग में नहीं रंगी। जिन लोगों का बिजनेस हैं, उन्हें कुछ चीजों में एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स अपने काम को रिवाइज कर सकेंगे और आर्ट, लिखने में, आर्ट में जुड़ सकेंगे? धैर्य अगर आप रखते हैं, तो एक रफ आइडिया भी अच्छी शेप ले लेता है।अगर आपकी आलोचना होती है, तो आपो काम के पार्टन को लेना है और बाकी खराब चीजों को इग्नोर करना है। . एक छोटी सी केयर आपकी कोशिशों को आसान कर देगी और दूसरे इसे समझ भी लेंगे?

Libra Money Horoscope today, तुला मनी राशिफल

कुछ ऐसा ना खरीदें, जो सिर्फ आपके मूड को इमोशनल फील कराए और सिर्फ डेकोरेशन के लायक हो। सेविंग किसी दिखावे के लिए खर्च और डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी खास के लिए कुछ खरीद रहे हैं, तो देखें कि उसके काम का क्या है, सिर्फ एक्सपेंसिव होने से ही आपका गिफ्ट लाभकारी नहीं हो सती है। एक छोटा और सोची समझी चॉइस आपको अच्छा फील करा सकी है। आज पैसा आपको सपोर्ट कर सकता है खुशियों के साथ , लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इसकी कीमत से खुशियों का बलिदान नहीं करना है।