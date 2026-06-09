तुला राशिफल 9 जून 2026:आज तुला राशि वालों के दुश्मन रहेंगे एक्टिव, चीजों को सीक्रेट रखें, पढ़े तुला राशि का राशिफल
Aaj ka tula Rashifal: आज तुला राशि वालों के लिए लवलाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, आप दोनों में किसी कारण दूरी हो सकती है। वहीं आपकी लाइफ में आज आपके दुश्मनों का दवाब आप पर रहेगा। पढ़ें पूरा राशिफल
Aaj ka tula Rashi ka Rashifal: तुला राशि शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन छोटी-मोटी शारीरिक परेशानी बनी रहेगी शत्रु एक्टिव रहेंगे इस वजह से डिस्टरबेंस भी बना रहेगा। इस कारण आप कोई नया काम शुर कर रहे हैं तो थोड़ा चीजों को सीक्रेट रखें। वरना आपके लिए परेशानी हो सकती है। जो भी करें वो प्लानिंग के तहत करें। लवलाइफ में अच्छे योग हैं। कोई बड़ी परेशानी आपके सामने नहीं है।
तुला लव राशिफल
तुला राशि वालों के लिए लवलाइफ में अच्छे योग हैं।आपके लिए चीजें आसान हैं। मेंटली आप किसी भी तरह से परेशान नहीं हैं, लेकिन कोई बात आपको चुभ सकती है, जिसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं, इन बातों को दिमाग से निकाल दें। तभी आप पर्सनल लाइफ में अच्छे से घुल पाएंगे। प्रेम संतान की स्थिति भी मध्यम बनी रहेगी जीवनसाथी के साथ अच्छा है लेकिन ड्राइनेस रहेगा। आप दोनों में थोड़ी दूरी आ सकती है।
तुला मनी राशिफल
आज तुला राशि वालों के लिए समय उत्तम है। आपको इस समय लाभ के योग है, लेकिन परिवर्तन करके आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आपको रिसर्च और स्किल को बढ़ाना चाहिए। इस दौरान आपका कोई लोन अप्रूव होगा। इसके अलावा आपकी संपत्ति में भी वृद्धि हो सकती है, इसलिए आज का दिन आपके लिए धन में वृ्द्धि के योग ला रहा है।व्यापारिक स्थिति अच्छी है निवेश आप कर सकते हैं थोड़ा सा जमीन जायदाद में या मेटल में आप निवेश करना आपके लिए बेहतर होगा।
तुला करियर राशिफल
तुला राशि वालों के लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय उत्तम है। आपका भाग्य साथ देगा। आपके लिए नई नौकरी के ऑफर भी आसकते हैं। ऑफिस में आपकी सफलता आपके कॉन्फिडेंस के कारण आपको मिल रही है। आपके स्किल आपको आगे लेकर जा रहे हैं, जिससे आ शाइन करते नजर आ रहे हैं। बस किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें और अपना काम अच्छे से करें, इसमें लापरवाही ना करें। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ उत्तम है। जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी नोट्स के कारण पढ़ाई आसान लग रही है, बस इन्हें समय -समय पर रिवाइज करें। मॉक टेस्ट भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा।
तुला हेल्थ राशिफल
तुला राशि वालों को हेल्थ को लेकर छोटी दिक्कतें रह सकती हैं। आपको हेल्थ को लेकर कुछ दिक्कतें शुरू होंगी, लेकिन आप बीमारी का पता नहीं लगा पाएंगे, इसके लिए जरूरी है कि आप चीजों को सही करें, फिटनेस का ध्यान रखें, इससे आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको माइग्रेन की परेशानी भी होसकती है, लेकिन इसके लिए आपको माइग्रेन के कारणों को पहचानना होगा। तभी आपके लिए सभी चीजें सही हो पाएंगी।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Purvanchal Ratna Award
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Hindustan Shaurya Samman 2024
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विशेषज्ञता
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