तुला राशिफल 8 मई 2026: तुला राशि के लिए दिन की टोन किस चीज से बदलेगी, कैसा रहेगा दिन
Libra Horoscope today 8 May 2026 tula rashifal : राशि चक्र की यह छठी राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। आज तुला राशि के लिए क्रिएटिव वर्क लाभ देगा, आपको रोमांस में गर्मजोशी की जरूरत है। पढ़ें एस्ट्रोलॉजर से कैसा रहेगा आपका आज का नि
Libra Horoscope Today, May 8, 2026: लव और क्रिएटिव आइडिया आपको ओपन फील हो सकते हैं। आज मकर राशि का चंद्रमा आपको एक्सप्रेशन के लिए लाइट स्टाइल को एनकरेज करेगा, इसलिए कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं हो सकता है, जो अच्छे से एंजॉय ना किया जाए। एक छोटा आइडिया मैसेज, इनविटेशन और क्रिएटिव स्पार्क आपकी दिन की टोन को बदल सकते हैं। अपने दिन को प्लेफुल रहना चाहिए, जहां चीजें संभव हो, अपने एक्साइटमेंट को लापरवाह वादा ना बनने दें। एक अच्छा आइडिया के लिए एक स्पेस होना चाहिए। आपको खुशियों को और आनंद को आने देना चाहिए, जिसमे छोटी गलतियां और गर्मजोशी शामिल हों।एक अचानक आइडिया आपको याद दिलाए कि खुशी को आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, इसे परफेक्ट प्लान की जरूरत है।
Libra Love Horoscope today, तुला लव राशिफल
रोमांस आपको बहुत अधिक ओपन फील कराता है, अगर आप प्लानिंग करते हैं, अपने रिएक्शन की। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेक्स टॉक, शेयर जोक्स, सडन प्लान, क्रिएटिव एक्टिविटी ापको पास ला सकती है। आपको बॉन्ड को तौलना नहीं है कि कैसे पर्फेक्ट पल जा रहे हैं। सिंगल किसी ऐसे को नोटिस करेंगे, जो अलग फील करेंगे,। अट्रेक्शन आपको आज रिफ्रेशिंग फील हो सकता है, अगर इसको लेकर तुरंत जवाब नहीं पूछा जाता है एक स्वीट पल आपके लिए अभी भी मायने रखता है, फिर चाहे आप अच्छे से फैसला लें या नहीं।
Libra Career Horoscope today, तुला करियर राशिफल
क्रिएटिव वर्क आपको लाभ देगा, अलग अप्रोच के लिए। जो कर्मचारी डिजाइन में शामिल है, लेखन में और प्रेजेंटेशन में और सोशल मीडिया में शामिल हैं, वो अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं।बिजनेस ऑनर्स आज किसी फ्रेश एंगल से कैंपेनमें वैल्यू पाएंगे। स्टूडेंट्स सभी विष्यों में अच्छा कर सकते हैं, जिसमें एक्सप्रेशन, स्पीच और इमेजिनेशन की जरूरत हो। अपने काम को किसी के पॉलिश्ड काम से ना बदलें। आपको उस काम से शुरू करना जो ईमानदार है, इसके बाद स्ट्रक्टर को बदलें?. आज एक छोटा आइडिया आपके लिए खड़ा रहेगा, अगर आप इसे ओवर करेक्शन के चक्कर में दबाना नहीं है।
Libra Money Horoscope today, तुला मनी राशिफल
आज रोमांस से जड़ा खर्चा, बच्चों से, अपनी आदतों से, ब्यूटी, गिफ्ट और एंटरटेनमेंट से कनेक्ट हो सकती हैं। आप जब पैसा खर्च करें और पैमेंट करें, तो अच्छे से चेक कर लें, क्या आप वाकई में इस पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। क्या यह खर्च आपके लिए सही खुशियां ला रहा है, या फिर आप सिर्फ उस पल को अच्छा करने के लिए चीजों को खरीद रहें हैं। यह जानना आपके लिए जरूरी है? खुशियां अच्छी हैं और लाइफ में आनी भी चाहिए, लेकिन ऐसी खुशियां नहीं जो बाद में आपके कंफर्ट को खराब करें। एक छोटा बजट आपको मदद कर सकता है। निवेश को शांति से करें, अगर आपको कोई आइडिया दे रहा है। पैसा आपकी खुशियों को सपोर्ट करेगा, जब आप दिखावे से ज्यादा फीलिंग को चुनेंगे।
Libra Health Horoscope today, तुला हेल्थ राशिफल
अगर आपका दिन कंट्रोल फील करेगा, आपका शरीर टाइट होगा, जब तक कुछ गलत नहीं होगा।आपको एक छोटी सी आनंद की पॉकेट चाहिए, कोई और लिस्ट नहीं चाहिए। म्यूजिक, लाइट मूवमेंट, एक क्रिएटिव ब्रैक और टाइम आपको चीयरफुल रहने में मदद करेगा। आपको आराम करने को अवाइड नहं करना है, जब आप रिलेक्स करें, तो अच्चे से रिलेक्स करें। आपको शरीर को सिंपली एंजॉय करने देना है। एक हल्की शाम आपके लिएबैलेंस लाएगा, बिना किसी फोर्स करके हेल्थ प्लान को। आपका सिस्टम आज सॉफ्ट होगा, जब आप खुशियों को आने देंगे, पर्फेक्ट अरेंजमेंट से कुछ नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें