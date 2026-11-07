आज का तुला राशिफल (7 नवंबर 2026) :राहु नई रुचि की तेज चाह, उलझे मन में बेचैनी बढ़ाएगा
Tula Rashifal in hindi: आज पूरे नतीजे को लेकर उत्साह कम रहेगा, फिर भी परिचित काम के साथ टिकना अपेक्षाकृत सहज होगा। अधूरा काम छोटे हिस्से में पूरा करें।
आज खर्च का दबाव रहेगा और काम से जुड़ी उम्मीदों को झटका लगने की संभावना है। कई मोर्चों पर मनचाहा नतीजा मिलने में कठिनाई के संकेत हैं। कोई बात पूरी होने के करीब दिखकर भी अटक सकती है। इससे मन कुछ बुझा रहेगा और लोगों से थोड़ी दूरी रखने की इच्छा होगी। हालांकि पूरे दिन का रंग एक जैसा नहीं रहेगा। अपने लिए जगह मिलने पर मन ऊंचा होगा, साथ ही किसी की कही छोटी बात अधिक चुभेगी। कुंभ राशि के पांचवें भाव में राहु किसी रचनात्मक काम या नई रुचि की तेज चाह जगाएगा। यह आकर्षण उत्साह भी देगा और पहले से उलझे मन में बेचैनी भी बढ़ाएगा। आज किसी नई पसंद का असर आपके समय और ध्यान, दोनों पर रहेगा।
तुला करियर राशिफल कैसा
दफ्तर में अपने काम को लेकर उम्मीद अधिक रहेगी, पर उसके अनुरूप प्रतिक्रिया मिलने में कठिनाई की संभावना है। जिस बातचीत से रास्ता साफ होने की आशा थी, उससे उलझन पूरी तरह दूर होने के संकेत कम हैं। साथी की साधारण टिप्पणी भी आज अपने काम पर सवाल जैसी लगेगी। पढ़ाई में किसी नए विषय की ओर अचानक झुकाव होगा, जबकि सामने रखा पाठ देर तक ध्यान मांगेगा। विद्यार्थियों को एक ही हिस्से पर लौटना पड़ सकता है। काम और पढ़ाई, दोनों में मन का उतार आपकी गति को प्रभावित करेगा।
तुला धन राशिफल
पैसे का बाहर जाना आज प्रमुख विषय रहेगा। सुख-सुविधा या किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ी इच्छा खर्च बढ़ा सकती है। कन्या राशि के बारहवें भाव में वक्री और नीच राशि का शुक्र स्नेह तथा शौक पर पैसा लगाने का खिंचाव देगा। कोई पसंद लंबे समय बाद फिर ध्यान में आएगी और उसे पूरा करने की इच्छा होगी। खर्च के बाद मिलने वाली तसल्ली कितनी टिकेगी, इसे लेकर मन में सवाल रहेगा। आर्थिक मामलों में अपेक्षा से कमजोर परिणाम की संभावना भी है। आज अपनी खुशी और उपलब्ध रकम के बीच खिंचाव साफ महसूस होगा। खरीदारी का फैसला मन की उदासी दूर करने का रास्ता मानकर न लें।
तुला लव राशिफल कैसा
तुला प्रेम संबंध आज दिन का सुखद हिस्सा होंगे। प्रिय व्यक्ति के प्रति आकर्षण गहरा होगा और साथ बिताया समय अच्छा लगेगा। दिन की बाकी उलझनों के बीच यह निकटता मन को सहारा देगी। बातचीत में अपनापन रहेगा और एक-दूसरे के पास बैठने की इच्छा होगी। अकेले रहने की चाह तथा साथी के साथ रहने की चाह अलग-अलग समय पर सामने आएंगी। इसी कारण अपनी चुप्पी को लेकर कुछ कहना पड़ सकता है। घर में भी आपकी संवेदनशीलता अधिक रहेगी। किसी अपने की सहज बात का अर्थ देर तक सोचेंगे, हालांकि प्रेम में साथ मिलने का सुख बना रहेगा। मन की स्थिति एक छोटे, साफ वाक्य में बता दें।
तुला हेल्थ राशिफल कैसा
दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के बारहवें भाव में रहेगा, जिससे थकान और आराम की इच्छा होगी। दोपहर के बाद तुला राशि के पहले भाव में आने पर मन ऊंचा और अधिक संवेदनशील रहेगा। शुरुआती सुस्ती के बाद खुद पर ध्यान लौटेगा, लेकिन भावनात्मक उतार बना रहेगा। अधिक लोगों के बीच रहने से कुछ देर हटने का मन होगा। जल्दी सोने से राहत मिलने के संकेत हैं। यात्रा में जल्दबाजी से सावधान रहें। आने-जाने की भागदौड़ आज पहले से मौजूद थकान को बढ़ा सकती है। दिन के बदले हुए मनोभाव को देखकर अपनी ऊर्जा बहुत अधिक मान लेने की प्रवृत्ति भी रहेगी।
क्या करें
प्रिय व्यक्ति के साथ शांत जगह पर कुछ समय बिताएं। आज यह साथ अच्छा लगेगा।
क्या न करें
यात्रा की तैयारी आखिरी क्षण तक न टालें। जल्दी पहुंचने के दबाव में हड़बड़ी न करें।
कल का राशिफल
कल सप्ताह का सबसे अनुकूल दिन होगा। सम्मान मिलेगा और कारोबारी ऑर्डर आने के योग हैं। खुशी के साथ कुछ उलझन रहेगी। अपने निर्णय पर भरोसा कुछ कम रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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