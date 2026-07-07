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आज का तुला राशिफल 7 जुलाई 2026: चंद्रमा और शनि का असर आपको व्यावहारिक बना रहा

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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7 july 2026 aaj ka tula rashi: जल्दबाजी से नहीं, साफ प्लान से लाभ होगा। कुल मिलाकर यह दिन भागदौड़ वाला जरूर है, पर संतोष देने वाला भी रह सकता है।

आज का तुला राशिफल 7 जुलाई 2026: चंद्रमा और शनि का असर आपको व्यावहारिक बना रहा

दिन का मुख्य सुर कामकाज, व्यवस्था और जिम्मेदारी पर रहेगा। मन भले थोड़ा व्यस्त रहे, पर यही व्यस्तता अच्छे नतीजे भी दे सकती है। जिन बातों को आप पिछले कुछ दिनों से टाल रहे थे, उन्हें अब क्रम से निपटाना बेहतर रहेगा। घर और बाहर दोनों जगह आपसे उपयोगी भूमिका निभाने की उम्मीद रहेगी। परिवार में किसी छोटे आयोजन, मिलने-जुलने या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका बन सकता है। लोगों के बीच आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन बोलते समय लहजा नरम रखना जरूरी होगा। चंद्रमा और शनि का असर आपको व्यावहारिक बना रहा है, इसलिए भावुक होकर नहीं बल्कि समझदारी से फैसले लेना आसान रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में हल्कापन महसूस होगा। अगर बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए यात्रा, मीटिंग या नई बातचीत की योजना है, तो तैयारी के साथ बढ़ें।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में देखभाल दिखाने का सबसे अच्छा तरीका आज शब्द नहीं, बल्कि छोटा सहयोग हो सकता है। साथी के काम का दबाव समझें। अपनी तरफ से ताना देने के बजाय सहारा दें। अगर हाल में कोई गलतफहमी हुई है, तो उसे शांत ढंग से सुलझाया जा सकता है। मित्रों के साथ भी तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन हर बात पर राय देना जरूरी नहीं है। अविवाहित लोगों के लिए किसी बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे आगे बढ़ सकता है। आकर्षण रहेगा, पर स्थिरता समझदारी से आएगी। परिवार में बुजुर्ग की बात को अनसुना न करें। उनसे मिली साधारण सलाह भी काम की साबित हो सकती है।

तुला करियर राशिफल

पढ़ाई और काम दोनों के लिए यह उपयोगी दिन है। जिन छात्रों का ध्यान भटक रहा था, वे आज बेहतर तरीके से रूटीन पकड़ सकते हैं। रिविजन, नोट्स व्यवस्थित करना, पुरानी गलती सुधारना और असाइनमेंट पूरा करना फायदे में रहेगा। प्रतियोगी माहौल में धैर्य बनाए रखने से आपकी तैयारी मजबूत होगी। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में भरोसा महसूस होगा। ऑफिस में लंबित फाइल, रिपोर्ट, डेटा या टीम समन्वय जैसे काम आगे बढ़ेंगे। बुध के नए प्रभाव और गुरु की मदद से करियर क्षेत्र में सीखते हुए काम करने का मौका बन रहा है, पर जल्दबाजी में मेल, मैसेज या दस्तावेज भेजने से बचें। बिजनेस वालों के लिए क्लाइंट मीटिंग, फॉलोअप और लंबी दूरी की योजना उपयोगी रह सकती है। खिलाड़ी और प्रदर्शन आधारित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सराहना मिल सकती है, बशर्ते अनुशासन ढीला न पड़े। पंड़ित जी से चैट करें

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तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई रहेगी, लेकिन छोटी लापरवाही से बजट बिगड़ सकता है। रोजमर्रा के खर्च, यात्रा, दवाइयों, घर के सामान या काम से जुड़े छोटे भुगतान बढ़ सकते हैं। आय का रास्ता खुला रहेगा, खासकर यदि आप मेहनत और नेटवर्क दोनों का सही उपयोग करें। उधार देने या किसी के कहने पर तुरंत खर्च करने से पहले सोचें। पुराने बकाया की याद दिलानी हो तो विनम्रता रखें। निवेश में बहुत बड़ा कदम लेने के बजाय जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा। सामाजिक कार्यक्रम पर खर्च होगा, पर उसे सीमा में रखना समझदारी होगी। सभी राशियों का राशिफल यहां पढ़ें

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तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, फिर भी शरीर को मशीन की तरह मत चलाइए। काम के दबाव में खाने का समय बिगड़ सकता है। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी चाल जरूरी है। मानसिक थकान शाम तक महसूस हो सकती है, इसलिए स्क्रीन से छोटा ब्रेक लें। पुरानी टेंशन को मन में दबाकर न रखें। व्यवस्थित दिनचर्या ही आपका सबसे अच्छा सहारा बनेगी। देर रात तक जागना कम करें।

आज की सलाह: काम की सूची छोटी रखें और एक समय में एक जिम्मेदारी पर ध्यान दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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