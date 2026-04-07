तुला राशिफल 7 अप्रैल 2026: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन लोगों के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है, उनकी वो राशि मानी जाती है। पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Daily horoscope prediction : आज का दिन आपके लिए शांत रहेगा, आपको इस पर ध्यान देना है। आपको बैलेंस पर फोकस करने के बजया लोगों और परिस्थितियों पर ज्यादा फोकस करना होगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा, ये आपके लिए सिक्योरिटी, वैल्यू, आपको टाइम की कद्र को लेकर अवेयर करेगा। मीन राशि में सूर्य के कारण आपका रिएक्शन थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। आप अभी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत फील करेंगे, लेकिन आपको अभी सिर्फ देखना है और बाद में फैसला लेना है। ये थोड़ी देरी आपके फेवर में काम करेगी।
Libra Career Horoscope today, तुला करियर राशिफल
आज आपको काम स्टडी फील होगा, आपकी अटेंशन शिफ्ट हो सकती है कि कैसे चीजें हैंडल की जा रही हैं। आपको कोशिश, स्पष्टता और लगातार लोग कैसे काम को अप्रोच करते हैं, इनमें अंतर जानना चाहिए। कुंभ राशि में बुध आपकी प्रॉब्लम सोल्विंग और क्रिएटिविटी को प्रभावित कर सकता है। आपको सोच और भी अच्छी हो सकती है और अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर आप किसी खास चीज पर फोकस कर रहे हैं, तो आपको लगातार अपनी अप्रोच को इस पर बनाए रखना है, इससे आपकी बेकार की कॉम्पिलीकेशन को हटाने में मदद होगी।
Libra money Horoscope, तुला मनी राशिफल
फाइनेंशियली आपका फोकस वहां चला जाएगा, जो आपको वैल्यूज के कारण रोके हुए हुए हैं। आपको कहीं भी पैसा लगाने से पहले और कुछ भी खरीदने से पहले सोचना होगा कि आप सही जगह पैसा और टाइम लगा रहे हैं। यह किसी विरोध का दिन नहीं होगा, यह स्पष्टता का दिन है। यह आपके लिए चीजों को अच्छे से क्लियर देखने का दिन है। आपका आवेग में आकर खरीददारी करने के प्रति कम झकाव महसूस होगा। अगर आपको कुछ अच्छा भी लगेगा, तो रुक सकते हैं और इसका मूल्याकम कर सकते हैं कि क्या वाकई में ये आपके लिए लायक है। इससे आप लंबे समय तक के लिए अपनी चॉइस करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल फैसले ले रहे हैं और कोई पेंडिग है, तो आप कंफर्म करने से पहले थोड़ा टाइम लेना होगा।
Libra love Horoscope तुला लव राशिफल
आज इमोशनली आप पहले से ज्यादा रिजर्व फील करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप जितना देखेंगे, उतना एक्सप्रेस कर सकेंगे। आज आप पार्टनर के व्यवहार में भी थोड़े बदलाव देखेंगे, आपको देखना होगा कि कैसे चीजें बदलती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि चीजें स्टेबल रहें और प्रिडिक्टेबल रहें। आपको एक पल के लिए पूरा नरेटिव देने की जरूरत नहीं होगी। कुछ चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, जब आप स्पेस देना शुरू करेंगे। अगर आप सिंगल है, तो आपकी अटेंशन इस बात में है कि आप इसको लेकर क्या समझते हैं।
Libra Health Horoscope, तुला हेल्थ राशिफ
ल
आपका सिस्टम ही ऐसा है जो स्पीड से ज्यादा तैयारी को वैल्यू देताहै। आपको शांति से इस पर क्लिएरिटी मिलेगी।आपको इस मामले में जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आपकी फिजिकल एनर्जी स्टेबल हो सकती है, आपकी मानसिक गति भी स्लो हो सकती है। आपको चीजों को हल्के तौर पर लेना है, ओवरपैकिंग ना करें, बैलेंस रहें। आपको एनर्जी को बहुत अधिक पुश करने की भी जरूरत रहेंगे। आपको तुरंत करने की बजाय स्टडी फील करने वाली चीजों का चुनाव करना है।
इशिता कोटिया (वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक) ईमेल: healingwithishita@gmail.com वेबसाइट: https://madhukotiya.com/
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां