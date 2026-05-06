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तुला राशिफल 6 मई 2026: तुला राशि वाले आज चाहेंगे बैलेंस, दिन भर क्या रहेगी हलचल, पढ़ें ज्योतिष से अपना राशिफल

May 06, 2026 05:10 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Libra Horoscope 6 May tula Rashifal: जिन जातकों की तुला राशि है वो आज एस्ट्रोलॉजर इशिता से अपने दिन में क्या -क्या होगा, ये जान सकते हैं।  आपके लिए दिन की क्या भविष्यवाणी रहेगी। पढ़ें कैसा रहेगा 6 मई का दिन कैसा रहेगा

तुला राशिफल 6 मई 2026: तुला राशि वाले आज चाहेंगे बैलेंस, दिन भर क्या रहेगी हलचल, पढ़ें ज्योतिष से अपना राशिफल

Libra Horoscope Today, May 6, 2026: लव और क्रिएटिव चॉइस के लिए आपको सॉफ्टनेस चाहिए। आप चाहते हैं कि हर चीज आपको बैलेंस और खुशनुमा लगे। अगर बच्चे, पार्टनर और दोस्त आपकी उम्मीदों पर सही नहीं उतरते हैं तो आपको धैर्य से उनसे काम लेना होगा। आपको एंजॉय करना है तो करें हर फीलिंग को आर्गनाइज ना करें। हर खुशियों वाले पल के लिए को बिना किसी चेक करें आने दें लाइफ में। एक हल्का सा रिस्पॉन्स आपके लिए प्यार के रास्ते खोलता है। इससे आप सामने वाले के दिल के करीब आ जाते हैं। एक रिलेक्स चॉइस आपके लिए छोटी खुशियां लाएगी। ये आपके लिए अच्छा रहेगा किसी परफेक्ट प्लान से तो बेहतर रहेगा।

Libra Love Horoscope today, तुला लव राशिफल

आज प्यार को गर्माहट की जरूरत है आपके पर्फेक्ट टाइमिंग की नहीं। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो प्यार प्लान किए गए पर्फोर्मेंस ना बदलें। फ्लेक्सिबिलिटी से प्यार सेफ फील होगा। सिंगल लोग आज चार्मिंग फील करेंगे। आपने कनेक्शन को एंजॉय करें, लेकिन हर साइन को सावधानी से मैनेज करें। प्यार अच्छा होता है अगर आप खेलने, हंसने और सॉफ्टनेस के लिए समय देते हैं। . प्यार अच्छा होता है जब आपके पास खेलने, हंसने के लिए स्पेस होता है। आपको अवर नहीं सोचना है, वरना आप उस पल को खो देंगे। हर शो को स्लो तरीके से शेप लेने दें।

Libra Career Horoscope today, तुला करियर राशिफल

आज कर्मचारियों को चार्म और बैलेंस के लिए लाभ होगा, लेकिन आपको काम को टालना नहीं है। अच्छा काम और ईमानदारी से किया गया काम किसी पॉलिश्ड काम से लाख गुना बेहतर होता है।बिजनेस ऑनर्स के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस के इंप्रूव करने से लाभ होगा। स्टूडेंट्स आज स्पीकिंग टास्क में अच्छा करेंगे। आज का दिन नैचुरल एक्सप्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। आपको अपना काम की किसी और से तुला नहीं करनी है। एक क्रिएटिव आइडिया अच्छे से आगे बढ़ता है, अगर आप इसे जगह देते हैं, इसे जल्द से जल्द करेक्ट ना करें, इससे आइडिया क्रिएटिव नहीं रहता है।किसी काम को अच्छा करने से पहले आप इसके पहले वर्जन को रहने दें।

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Libra Money Horoscope today, तुला मनी राशिफल

आज आपके लिए खर्चा आ रहा है, ब्यूटी, हॉबी, क्रिएटिव, टूल्स, रोमांटिक प्लान को लेकर । अगर आप ऐशो-आराम के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो तब तक सही है जब इसमें क्लियर लिमिट लगी है। सिर्फ परफेक्ट दिखने के लिए आप खर्च ना करें।अपने खर्चों को दिखाने के लिए अगर सेविंग खराब हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी से तुलना करने के लिए निवेश कर रहे हैं तो ना करें। अगर आप खुशियों के लिए कुछ ले रहे हैं तो देखें कि ये आपके लिए असल खुशियां ला रहाहै।. अगर आप खुशियों के लिए प्लान बनाते हैं तो आपके लिए पैसा भी अच्छा होता है।एक छोटी, सोच समझकर चॉइस, आपको संतुष्टि देगी, जो आपको एक बड़ी खरीददारी ना दे सकेंगी।

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Libra Health Horoscope today, हेल्थ तुला राशिफल

मूड, नींद, बैक और एनर्जी के लिए आज खास देखभाल आपको चाहिए होगा। आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं अगर आप हर रिलेशनशिप को खुश करना चाहते हैं, आपको आज ईमानदारी से देखना होगा कि क्या जरूरी है, एडजस्टमेंट को ना देखें। शार्ट वॉक आज आपके लिए जरूरी है। अच्छे से पानी पिएं और अपने आपको सोशल प्रैशर से दूर रखने के लिए समय लें। म्यूजिक, क्रिएटिविटी, और खेल आपके मूड को सही कर सकते हैं। अगर ईमानदारी से आप चीजों को करेंगे तो आप पहले से अच्छा फील करेंगे।

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Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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