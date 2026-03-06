तुला राशिफल 6 मार्च 2026 : तुला वाले आज प्रोफेशनल लाइफ में ईगो को बैकसीट पर रखकर जाएं, प्यार में मिल सकता है धोखा
Libra Horoscope Today 6 March 2026 : आज तुला राशि वालों को सभी परेशानियों को पॉजिटिव नोट से सुलझा लें। आपको लव अफेयर को अच्छा रखना है। आपको प्रोफेशनल उम्मीदों पर भी खरा उतरना है।आज पैसों को सावधानी से संभालें आपको सेफ निवेश में ही पैसा लगाना है। हेल्थ आपकी अच्छी है। आज प्यार में अच्छे पलों को देखें और काम में भी आपके सामने अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। हेल्थ को लेकर कोई खास परेशानी आज नहीं है।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि वालों को छोटे डिसएग्रीमेंट आज आ सकते हैं। आपको इसके लिए धैर्य रखना होगा। आज कुछ पुरुषों को प्यार में धोखा मिल सकता है। आपके लिए जरूरी है कि इस समय को आप मिच्योर तरीके से हैंडल करें। अगर आप दोनों में किसी बात को लेकर सहमति नहीं बन रही है, तो आप लोगो तो ईगो को छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा जो लोग सिंगल है, वो अफने क्रश को आज प्रोपेज करेंगे। आपको अपने पार्टनर के साथ भी समय बिताने के लिए टाइम निकालना चाहिए। इससे आप भविष्य में फैसले ले सकते हैं।
तुला करियर राशिफल
आज प्रोफेशनल लाइफ में ईगो को बैकसीट पर रखकर जाएं। आपको आज ऑफिस में काम में ध्यान देना है। आपका अनुशासन आज सीनियर्स की तारीफ पाएगा। आप आज कठिन से कठिन काम कर सकेंगे। बॉटनिस्ट वकीलों, एकेडमिशियन, पैरामेडिक्स और एचआर प्रोफेशनल का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा। जो लोग विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए तैयार हैं, वो लोग विदेश में नौकरी पा लेंगे। बिजनेसमैन को जरूरी है कि आपको हर पहलु पर खास ध्यान देना चाहिए, खासतौर पर जब आप बड़े फैसले ले रहे हो।
तुला मनी राशिफल
आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर विचार कर सकते है, लेकिन इसके लिए भी अच्छे से सोच लें। इसके अलावा जिन लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को आज ट्यूशन फीस के लिए पैसों की जरूरत होगी। आर्थिक तौर पर अगर आपको पैसों को लेकर इश्यू है, तो आप दोपहर में इस मामले को लेकर विचार कर सकते हैं। आज कुछ महिलाएं ऑफिस में भी आर्थिक इश्यू को सोल्व कर सकते हैं। आज का दिन पैसों को दान करने के लिए अच्छा रहेगा।
तुला हेल्थ राशिफल
आज आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आज बुजुर्गों को दवाओं को लेकर खास ध्यान देना है। आप दवाओं को मिस ना करें। आपको आज हैल्दी और बेक स्नैक लेना चाहिए। आको डीप फ्राई स्नैक से दूर रहना चाहिए। आप स्वीट्स को लेकर बहुत पैशेनेट रहेंगे, लेकिन आपको अच्छी हेल्थ के लिए इन्हें अवाइड करना चाहिए। बच्चों में ओरल हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। बुजपर्गों में सांस से जुड़ी दिक्कत आ सकती है, इसके लिए आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी। आपको आज ड्राइविंग के सभी रुल्स को फॉलो करना है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
