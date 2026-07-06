आज का तुला राशिफल 6 जुलाई 2026: चंद्रमा के बदलते असर के कारण आधे दिन जोश रहेगा
aaj ka tula rashifal: अगर आप लंबे समय से किसी काम को टाल रहे थे, तो शुरुआत करने का मन बनेगा। दिन बढ़ने पर फोकस बदल जाएगा और काम, जिम्मेदारियां, टाइम मैनेजमेंट और छोटी उलझनों पर ध्यान देना पड़ेगा।
दिन की शुरुआत हल्की उत्सुकता और रचनात्मक सोच के साथ हो सकती है। मन किसी पसंदीदा काम, बच्चों की बात, शौक या दिल के करीब किसी योजना में लगा रहेगा। सुबह के हिस्से में अच्छी खबर मिलने की संभावना है, खासकर घर के छोटे सदस्यों, पढ़ाई या किसी निजी प्रयास से जुड़ी। ऐसे में मूड थोड़ा व्यावहारिक हो जाएगा। चंद्रमा के इस बदलते असर के कारण पहले आधे में जोश रहेगा, बाद में व्यवस्था और अनुशासन की जरूरत महसूस होगी। किसी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने के बजाय सूची बनाकर काम करना बेहतर रहेगा। सूर्य आपकी सोच को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है और बुध व गुरु करियर क्षेत्र में होने से सलाह, मार्गदर्शन या सही दिशा मिल सकती है। बस एक ही बात ध्यान रखें, अधूरी जानकारी पर फैसला न लें।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में नरमी और अपनापन बना रह सकता है। यदि आप किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं, तो सुबह का समय हल्का और सहज रहेगा। दोस्ती से आगे बढ़ रही कोई बात भी धीरे से स्पष्ट हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए साथी के साथ तालमेल ठीक रहेगा, लेकिन दिन के बाद वाले हिस्से में रोजमर्रा की जिम्मेदारियां बीच में आ सकती हैं। इसी वजह से छोटी बात पर रूखापन न आने दें। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनके व्यवहार से संतोष मिल सकता है। अगर किसी करीबी से कुछ दिन से दूरी बनी थी, तो संदेश या बातचीत से स्थिति आसान हो सकती है।
तुला करियर राशिफल
पढ़ाई करने वालों के लिए शुरुआत अच्छी है। ध्यान रचनात्मक विषयों, प्रेजेंटेशन, लिखने-पढ़ने और याद रखने वाले कामों में ठीक रहेगा। दोपहर के बाद पढ़ाई को नियमित ढंग से करना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मन भटकने के बजाय काम की सूची में उलझ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में एक साथ कई छोटे काम संभालने पड़ सकते हैं। यहां जल्दबाजी से गलती हो सकती है, खासकर कागजी काम, मेल, रिपोर्ट या मीटिंग नोट्स में। बुध के वक्री होने से पुराना काम दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है। कारोबार करने वालों के लिए विस्तार की सोच बन सकती है, लेकिन पहले व्यवस्था, टीम और खर्च का आकलन कर लें। जो लोग सेवा, हेल्थ, सपोर्ट, प्रशासन या विश्लेषण वाले काम में हैं, वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में सुबह उम्मीद बढ़ा सकती है। किसी पुराने निवेश, बोनस, कमीशन या छोटे लाभ की खबर मिल सकती है, लेकिन उत्साह में जोखिम बढ़ाना ठीक नहीं होगा। दिन के बाद वाले हिस्से में खर्च, बिल, दवा, यात्रा या काम से जुड़े छोटे भुगतान सामने आ सकते हैं। इसलिए जो भी कमाई दिखे, उसका एक हिस्सा बचत में रखें। साझा खर्च या परिवार के लिए होने वाले भुगतान पर साफ हिसाब रखें। बजट बनाकर चलेंगे तो दिन संतुलित रहेगा।
तुला हेल्थ राशिफल
ऊर्जा की शुरुआत बेहतर रहेगी, लेकिन बाद में थकान या मानसिक बिखराव महसूस हो सकता है। ज्यादा मीठा, अनियमित खाना या देर तक बैठे रहना सुस्ती बढ़ा सकता है। काम के बीच छोटे ब्रेक लें। पानी पर्याप्त लें। अगर कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही, तो शाम को स्क्रीन टाइम कम रखना मदद करेगा। हल्की वॉक और सरल स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी।
आज की सलाह: खुशी में बहने के बजाय काम और आराम का संतुलन बनाकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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