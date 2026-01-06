Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra horoscope today 6 january 2026 aaj ka Tula rashi ka rashifal daily future prdictions
तुला राशिफल 6 जनवरी 2026: तुला राशि वालों के आज रोमांस के सितारे मजबूत, आज पैसा आएगा, निवेश टालें पढ़ें कैसा रहेगा दिन

तुला राशिफल 6 जनवरी 2026: तुला राशि वालों के आज रोमांस के सितारे मजबूत, आज पैसा आएगा, निवेश टालें पढ़ें कैसा रहेगा दिन

संक्षेप:

Tula rashi ka rashifal Libra horoscope 2026: तुला राशि वालों के आज रोमांस के सितारे मजबूत, आज पैसा आएगा, निवेश टालें पढ़ें कैसा रहेगा दिन

Jan 06, 2026 05:32 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Libra Horoscope Today 6 January 2026 : आज इमोशंस में आपको कमजोर नह पड़ना है, इमोशंस में ना बहें, अपने लव अफेयर को प्रॉडक्टिव और जिंदा रखें। आप इस बात का भ ध्यान रखें कि आज इमोशंस को ऐसे ही ना जानें दें। आज प्रोफेशनल लाइफ में सभी उम्मीदों पर खरा उतरें। आज पैसा आंखें बंद करके बिल्कुल भी खर्च ना करें। खाने में आज अच्छी डाइट लें। आज लवलाइफ में शानदार पलों का अनुभव करेंगे। हेल्थ आज पॉजिटिव है, आर्थिक स्थिति को अच्छे से संभालें। आपक हेल्थ भी आज अच्छी है।

तुला लव राशिफल

आपकी बातचीत का लेवल और स्किल आपकी लव लाइफ पर गहरा असर डालेगा। कोशिश करें कि एक-दूसरे के साथअ अधिक से अधिक समय बिताएं। हालांकि, पुरानी बातों में न उलझें, क्योंकि इससे आपका लाइफ पार्टनर नाराज हो सकता है। आपको बेकार के इश्यूज पर बहस करने से बचना चाहिए और किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल नहीं देने देना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है। कुछ लोगों को अपनी लव लाइफ में माता-पिता का आशीर्वाद और सपोर्ट भी मिलेगा। आज तुला राशि वालों के रोमांस के सितारे मजबूत रहेंगे। आप अपने कॉन्फिडेंशियल पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। सिंगल लोग आज किसी खास से मिलेंगे।

तुला करियर राशिफल

आज तुला राशि के लोग किसी नए काम की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके लिए विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कुछ प्रोफेशनल लोगों को सीनियर्स के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन काम के प्रति आपका कमिटमेंट आपको इस स्थिति से निकाल लेगा। सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर की उम्मीद हो सकती है। हेल्थ सर्विस, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग और आर्किटेक्चर से जुड़े प्रोफेशनल्स को विदेश में नए मौके मिल सकते हैं। जिन लोगों का आज इंटरव्यू तय है, वे आत्मविश्वास के साथ उसमें शामिल हों। बिजनेसमेन सुबह के समय नई अवधारणा या प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच सकते हैं।

तुला धन राशिफल

आज आपके पास पैसा आएगा। आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लेकिन कोशिश करें कि आप बड़ी संख्या में पैसों का निवेश इस समय टाल दें। आपको अपने खर्चों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है और इस बारे में गंभीरता से सोचें। आज आप वाहन खरीद सकते हैं या घर की रेनोवेशन पर खर्च कर सकते हैं। कुछ महिलाएं रियल एस्टेट में पैसा लगा सकती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी खरीदी जा सकती हैं। बिजनेसमैन को सुबह के समय फंड जुटाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं, कुछ स्टूडेंट्स को आज ट्यूशन फीस भी देनी पड़ सकती है।

तुला हेल्थ राशिफल

आज सेहत के मामले में कोई रिस्क न लें। जब भी असहज महसूस करें, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। महिलाओं को आज माइग्रेन और तनाव की परेशानी हो सकती है। कुछ लोग आज जिम या योग सेशन जॉइन कर सकते हैं। बच्चों को वायरल फीवर या स्किन इंफेक्शन की समस्या हो सकती है। जो सीनियर लोग यात्रा कर रहे हैं, वे अपने साथ मेडिकल किट जरूर रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

