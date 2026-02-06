Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 6 फरवरी 2026: तुला राशि वाले लवलाइफ में मानें ये सजेशन, फाइनेंशियल इश्यू आज रहेगें, जानें कैसा रहेगा दिन

तुला राशिफल 6 फरवरी 2026: तुला राशि वाले लवलाइफ में मानें ये सजेशन, फाइनेंशियल इश्यू आज रहेगें, जानें कैसा रहेगा दिन

संक्षेप:

 Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन 

Feb 06, 2026 05:33 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today 6 February 2026 : तुला राशि वाले कोशिश करें कि हर इश्यू को अच्छे से टैकल करें। आज प्यार के मामले में बहुत प्रॉडक्टिव रहें। काम में कोशिश करें कि ऐसे चैलेंज देखें जो आपकी काबिलियत को साबित कर सकें। आपकी हेल्थ आज रहेगी। फाइनेंशियल इश्यूज को आज परिवार के साथ देखें। आज आपकी रोमांटिक लवलाइफ रहेगी, जहां आप अपने लवर के साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे। अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों पर आपको खास ध्यान देना है। आपका काम के प्रति कमिटमेंट आज आपकी नौकरी में बहुत पॉजिटिव आउटपुट चेंज लाएगा।

तुला लव राशिफल

आपको रिलेशनशिप में आज बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आज आपके सामने ईगो से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए ईगो को लवलाइफ से दूर रखें। आपके लिए जरूरी है कि लवर के वैल्यू को सजेशन दें। आपको लवर पर अपनी सोच को थोपना नहीं है, उन्हें अपने से सोचने और रहने के लिए आजाद रहने दें।आज महिलाओं को अपने लवर को चिढ़ाने में मजा आएगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप पर्सनली उसे प्रभावित ना करें। कुछ रिलेशनशिप में आज अधिक कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। जो लोग ऑफिस रोमांस में फंसे हैं उनके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए खास तौर पर ध्यान दें कि इसका असर आपकी शादीशुदा लाइफ पर ना पड़े। सिंगल लोग आज अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव में मिलेगा।

तुला करियर राशिफल

आज तुला राशि वालों को ऑफिस में अपना एटीट्यूड दिखाना होगा, जो आपके लिए सक्सेस लाएगा। जो लोग नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग कॉन्फिडेंटली आज रिजाइन कर सकते हैं। आईटी हेल्थ केयर, एचआर, अकाउंटिंग, एकेडमिशनयन और बिजनेस डेवल्पर्स का शेड्यूल आज बिजी रहेगा। आरके लिए कई मौके भी बनेंगे। कुछ बिजनेसमैन को आज फंड की कमी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी मदद होगी। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज में एडमिशन के लिए वेट कर रहे है, वो आज सक्सेसफुल रहेंगे, उनकरे करियर से जुड़ा यह पल उनके लिए खास होगा।

तुला मनी राशिफल

आज छोटे फाइनेंशियल इश्यू आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए पहले से इसके लिए तैयार रहें। इसकी वजह यह भी है कि आपको पिछले निवेश से उतना रिटर्न नहीं आ रहा है, जितना आप उ्मीद कर रहे थें। आपको इस समय अपने खर्चों और इनकम में बैलेंस बनाकर रखना होगा, कोशिश करें कि खर्चों को ट्रैक करें। आज आपको परिवार में किसी सेलिब्रेशन के लिए पैसा देना पड़ सकता है, यह एक तरह का योददान है, जो परिवार में सभी देते हैं। आज कुछ लोगों की संपत्ति में इजाफा हो सकता है, क्योंकि आपको पैतृक संपत्ति आज मिल सकती है। बिजनेसमैन को आज आर्थिक डील को लेकर आज अधिक केयरफुल रहना चाहिए।

तुला हेल्थ राशिफल

आज तुला राशि वालों की हेल्छ महत्वपूर्ण रहेगी। आज तुला राशि के कुछ लोगों को एंग्जायटी, तनाव और बॉडी पेन की दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों को डायिबिटीज और हार्ट से जुड़ी दिक्कतें हैं, वो लोगों को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है।. गीले फर्श पर ना चलें, अगर चल रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अगर आप कहीं पर अईजी फील कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों को आज घर के बार खेलते समय चोट लग सकती है। आज कुछ महिलाओं में ब्रीदिंग से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

