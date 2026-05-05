तुला राशिफल 5 मई 2026: तुला राशि वाले इमोशनल जिम्मेदारियों को इग्नोर ना करें, पढें, कैसा रहेगा आपका आज का दिन
Libra horoscope today tula Rashifal: राशि चक्र की यह छठी राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। आज ग्रहों की स्थिति क्या बदलाव लाएगी। पढ़ें कैसा रहेगा आज तुला राशि का दिन
Libra Horoscope Today, May 5, 2026: तुला राशि वालों के लिए शेयर्ड मनी और विश्वास के लिए ईमानदारी से चीजों को हैंडल करना जरूरी है? एक लोन, एक पार्टनर का खर्चा. चिंता, आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। ये वो इमोशनल जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें इग्नोर करना आपके लिए मुश्किल होगा। आपको प्यार से बोलना है, लेकिन असल प्वाइंट क्या है, इसको छिपाना नहीं है। एक बार पता चल जाएगी कि दिक्कत क्या है, तो आपका तनाव कम होगा। आपको किसी शेयर्ड मामले को अकेले नहीं उठाना है, इसको साथ में ही लेकर चलें, अकेले परेशान ना हों। अगर कोई आपसे एडस्टमेंट की उम्मीद करता है तो आपको भी पूछना है कि वो क्या करने के लिए क्या कर सकता है। फेयरनेस आज आपको विजिबल दिखनी चाहिए, इसे शांति सिर्फ समझना नहीं है।
Libra Love Horoscope today, तुला लव राशिफल
आज प्यार में विश्वास और डायरेक्टनेस होनी चाहिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको उन चीजों से स्माइल नहीं करना है, जो आपको काफी समय से परेशान कर रही थीं। आज सिंगल लोग किसी ऐसे की तरफ खिंचे चले आएंगे, जो मिच्योरिटी के साथ इमोशनली गहराई में बात करता है। अपने दिल को बात को अ्च्छे से बताने के लिए थोड़ा समय लें। इस बात को नोटिस करो कि क्या सामने वाला इंसान आपका सम्मान करता है। प्यार उन दोनों में अच्छे से बढ़ता है, जहां ईमानदारी रिस्की फील नहीं करती है। आज रिलेशनशिप में सच्चाई आपको करीब लाएगी, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब सामने वाला इंसान आपको सुनने को तैयार हो।
Libra Career Horoscope today, तुला करियर राशिफल
एक कॉन्फिडेंट टास्क, क्लाइंट मैटर्स, कोई जिम्मेदारी और एग्रीमेंट के लिए खास ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर टर्म्स आपको बाद के तनाव को बचा सकती है। बिजनेस ऑनर्स को पैमेंट, पार्टनरशिप टर्म्स और क्लाइंट प्रोमिस को आज रिव्यू करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को जो रिसर्च, फॉर्म, ग्रुप वर्क से लाभ होगा आज का दिन अच्छा है जब आप अपने कम्युनिकेशन को सिंपल और रिकॉर्ड्स को क्लीन कर सकते हैं। वर्क वहां अच्छा होता है, जहां आप डिप्लोमेसी को प्रैक्टिकल क्लिएरिटी के साथ कंबाइन करते हैं। आपको बिना बात किए भी कोपरेटिव हो सकते हैं।
Libra Money Horoscope today, तुला मनी राशिफल
आज तुला राशि वालों के शेयरिंग वाले पैसों को खासतौर से सावधानी से देखने की जरूरत है। लोन, ड्यूज, इंश्योरेंस, पार्टनर के खर्चे को कैजुअली हैंडल करने की जरूरत नहीं है।एक ब्रीफ अवॉकवर्च पल अच्छा है अगर आपको चुपचाप बाद में रिग्रेट करना पड़े। रिव्यू करें निवेश को, ट्रेडिंग को कम से कम करें, अगर सिर्फ सामने वाला कॉन्फिडेंट दिख रहा है। इमोशनल प्रैशर से सेविंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आर्थिक तौर पर सांति वहां आती है , जहां आप या कोई और एख साथ डिसाइड करते हैं। एक क्लियर रिकॉर्ड आपके संदेह को दूर तक सकता है। एक सही एंट्री आपकी सिचुएशन को कम इमोशनल फील करा सकती है।
Libra Health Horoscope today, तुला हेल्थ राशिफल
आज तनाव आपके लोअर बैक, नींद, किडनी, शुगर पर असर डाल सकता है। आप शांत दिखेगें, लेकिन अपने अंदर बहुत कुछ लिए होंगे। शाम में अच्छे से पानी पिएं और समय पर खाएं, तनाव वाली बातों को देर रात करने से बचें। एक शार्ट वॉक और स्ट्रेच आपकी मदद कर सकता है, शरी को बैलेंस लाने में। अपने आपको डिस्कंफर्ट में ना लाएं, किसी और को कंफर्ट देने के लिए। आपके शरीर को फेयरनेस की जरूरत है। एक शांत शाम आपको स्टडी फील करने में मदद करेगी। अगर आप किसी बातचीत से थकान महसूस कर रहे हैं, तो अपने आपको समय दें, किसी भी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें