तुला राशिफल 5 जून 2026:तुला राशि वालों के लिए हेल्थ को खास ध्यान, निवेश के लिए अच्छा समय, पढ़ें राशिफल
Libra Horoscope tula Rashifal:तुला राशि के लिए 5 जून का दिन कुछ सावधानियां लेकर आया है, हेल्थ को लेकर, लवलाइफ को लेकर, तो इनका ध्यान रखें, पढ़ें ज्योतिष नरेंद्र उपाध्याय से भविष्यफल
Aaj ka tula Rashifal: आज का दिन आपके हेल्थ को लेकर खास ध्यान देने वाला है। आपको हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिसके लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत लगेगी। मनी लाइफ की बात करें तो आपको निवेश के लिए परमिशन है, आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन कहां लगाना है, यह तय करते समय किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। लवलाइफ में भी जल्दबाजी सही नहीं है। इसको लेकर भी फोकस करें।
तुला लवराशिफल
लवलाइफ की बात करें तो अगर सिंगल हैं और किसी को प्रपोज करने वाले हैं तो उतावलेपन से बचें, ये आपको समस्या दे सकता है। लवलाइफ में इमोशनल होकर ना रहें, पार्टनर का पूरा ध्यान रखें और बाहर वेकेशन की प्लानिंग बनाएं। आप दोनों में विश्वास बड़ा पिलर है, इस पिलर को कभी गिरने ना दें। प्रेम की स्थिति मध्यम है। अभी नए-पुराने दोनों प्रेम के लिए थोड़ा सा बचकर चलना है। और व्यापार की स्थिति अच्छी है।
तुला करियर राशिफल
तुला राशि वालों को करियर के मामले में अपने आपको मजबूत बनाना है। आप जो कर रहे हैं , वो अच्छा है और क्रिएटिविटी से काम करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छी होगा। किसी भी तरह के विवाद में ना ही घुसें तो आप बचे रहेंगे। किसी तरह का शोऑफ ना करें। अपने काम को रोजाना और समय पर पूरा करें, किसी को कुछ कहने का मौका ना दें।
तुला मनी राशिफल
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के लिए अत्यंत शुभकारी समय। इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा होगा और बाकी मेटल में लगाना पैसा आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन पैसा लगाने से पहले जो आपका प्रोसेस है, उसे फॉलो करें। जैसा आप सोच रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो ठीक है, इसको वेरिफाई करें। बिजनेसमैन के लिए भी बिजनेस में हर फैसला सोच कर लेना होगा, अभी का एक गलत स्टेप आपको आगे ले जाकर परेशानी लाएगा।
तुला हेल्थ राशिफल
तुला राशि की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है और लग्नेश आपके भाग्येश के साथ नवम भाव में बैठे हैं, जो एक बचाव पक्ष आपका बहुत ही मजबूत है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो सीने में थोड़ी भारीपन दे सकते हैं। थोड़ी पलपिटेशन इत्यादि में थोड़ी सी ऊपर-नीचे हो सकता है और हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। एंग्जायटी इत्यादि हो सकती है, क्योंकि पंचमेश खष्ट भाव में है तो आपको थोड़ी सी मन की स्थिति ऊपर-नीचे चल रही है। इस बात का ध्यान रखना होगा। कोशिश करें कि जरा सी भी दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
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विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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