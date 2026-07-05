तुला राशिफल 5 जुलाई 2026: तुला राशि वालों का आज चमकेगा भाग्य, जीवन में होंगे बड़े बदलाव, पढ़ें राशिफल
Libra Horoscope Today 5 July 2026: तुला राशि वालों के लिए दिन ऊर्जा और नए अवसर लेकर आएगा। करियर और पढ़ाई में प्रदर्शन बेहतर रहेगा, जबकि आर्थिक मामलों में नए मौके मिल सकते हैं। रिश्तों में खुलकर बातचीत करने से तालमेल मजबूत होगा।
Libra Horoscope Today 5 July 2026, आज का तुला राशिफल: दिन का मूड आपके लिए काफी सक्रिय और उपयोगी रह सकता है। मन में उत्साह रहेगा और किसी काम को ठीक तरीके से पूरा करने की चाह भी मजबूत रहेगी। रचनात्मक सोच बढ़ेगी, इसलिए जो लोग लिखने, डिजाइन, पढ़ाने, प्रस्तुति देने या लोगों से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें अपने तरीके से असर छोड़ने का मौका मिल सकता है। परिवार या दोस्तों के साथ किसी छोटे कार्यक्रम, मिलना-जुलना या घर के माहौल में हल्की खुशी का रंग भी दिख सकता है। बच्चों से जुड़ी बातों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई, रुचि या व्यवहार को समझने का सही समय है। मन कभी-कभी एक साथ कई बातों में उलझ सकता है, फिर भी आपका संतुलित स्वभाव चीजों को संभाल लेगा। चंद्रमा का असर आपको व्यावहारिक सोच के साथ खुशी तलाशने की दिशा दे रहा है, जबकि करियर वाले हिस्से में बुध और गुरु की हलचल यह बता रही है कि समझदारी से की गई बात आगे काम आएगी। बस जल्दबाजी में किसी बात को बड़ा रूप न दें।
तुला राशि का लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन रहेगा, लेकिन ध्यान इस बात पर देना होगा कि सामने वाले को केवल सलाह नहीं, समय भी चाहिए। अगर आप किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं तो लहजा नरम रखें। पुराने मुद्दे उठाने से बचेंगे तो बातचीत हल्की और सहज रहेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ में कोई छोटा प्लान बना सकते हैं। अविवाहित लोग किसी दिलचस्प बातचीत की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीद बांधना ठीक नहीं होगा। परिवार के भीतर भी आपका सहयोगी रवैया माहौल को अच्छा रखेगा।
तुला राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम दोनों में फोकस बनाने की अच्छी संभावना है। छात्रों के लिए दिन खास तौर पर उपयोगी रह सकता है, क्योंकि समझने की क्षमता और याद रखने की ताकत साथ देगी। अगर किसी परीक्षा, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन की तैयारी चल रही है, तो मेहनत का सही उपयोग होगा। नौकरीपेशा लोग अपने काम को आत्मविश्वास से संभालेंगे। ऑफिस में कोई पुरानी बात फिर से समीक्षा में आ सकती है, इसलिए दस्तावेज, मेल या रिपोर्ट दोबारा जांच लें। नए विचार देने में संकोच न करें, पर शब्दों का चयन साफ रखें। व्यापार करने वालों को विस्तार या बाहर के संपर्कों से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ती दिख सकती है। लंबी यात्रा की योजना बने तो उसे पूरी जानकारी के साथ तय करें।
तुला राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों की स्थिति सामान्य से बेहतर महसूस हो सकती है, खासकर अगर आप पिछले कुछ समय से आय के नए रास्तों पर सोच रहे थे। लाभ के संकेत हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा भ्रम भी रह सकता है कि किस दिशा में पैसा लगाना ठीक होगा। दोस्तों या नेटवर्क से आर्थिक अवसर की बात सुनने को मिल सकती है। फिर भी बिना जांच किसी योजना में न जाएं। शौक, बच्चों या सामाजिक काम पर खर्च बढ़ सकता है। बजट बना रहेगा तो मन हल्का रहेगा।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी और शरीर साथ देता महसूस होगा। फिर भी जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहने के बाद थकान चुपचाप पकड़ सकती है। मीठा, तला या अनियमित खाना कम रखें। थोड़ी वॉक, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त पानी आपके लिए काफी लाभकारी रहेंगे। मानसिक हल्कापन बनाए रखने के लिए स्क्रीन से थोड़ी दूरी और समय पर आराम जरूरी है। खुशी के बीच अपनी नींद का संतुलन बिगड़ने न दें।
आज की सलाह:
काम और खुशी के बीच संतुलन रखें, तभी दिन का अच्छा असर टिकेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र