तुला राशिफल 5 फरवरी 2026: तुला राशि वाले आज घर-ऑफिस में बनाएं बैलेंस, जल्दबाजी से बचें, सोच-समझकर लें फैसले
Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन…
Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 5 फरवरी 2026: आज तुला राशि वालों का दिन काफी संतुलित और सधा हुआ रह सकता है। मन थोड़ा शांत रहेगा और सोचने-समझने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। आज आप किसी भी बात पर जल्दी रिएक्ट करने के बजाय पहले सोचेंगे, फिर फैसला लेंगे। यही आदत आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। घर और ऑफिस, दोनों जगह तालमेल बनाकर चलने का मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से चीज़ें बिखरी-बिखरी लग रही थीं, तो आज उन्हें थोड़ा-थोड़ा सेट करने का सही समय है। दिन की शुरुआत में मन में कई छोटे-छोटे काम होंगे। कोशिश करें कि सब कुछ एक साथ करने के चक्कर में उलझ न जाएं। किसी एक जरूरी टास्क को पकड़ें और उसे पूरा करने पर ध्यान दें। आज मीठी भाषा में बात करने से काम जल्दी बनेंगे। अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो ईगो बीच में न लाएं, मदद स्वीकार कर लें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और सामने वाला भी अच्छा महसूस करेगा।
लव राशिफल- आज आपका व्यवहार और तरीका लोगों को पसंद आएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी से हल्की-फुल्की बातचीत हो सकती है, जो आगे चलकर दोस्ती या अच्छे कनेक्शन में बदल सकती है। ज्यादा ओवरथिंक न करें, बस नॉर्मल रहें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। कई बार छोटी-सी बातचीत भी किसी नए रिश्ते की शुरुआत बन जाती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन पार्टनर को समझने का है। पार्टनर की छोटी जरूरतों पर ध्यान दें। जरूरी नहीं कि हर बात पर लंबी चर्चा हो, कभी-कभी छोटा-सा मैसेज, कॉल या साथ में थोड़ी देर वॉक भी काफी होती है। आज गुस्से में तुरंत जवाब देने से बचें। अगर किसी बात पर मन खराब हो रहा है तो पहले खुद को थोड़ा शांत करें, फिर बात रखें। दिखावे से ज्यादा सच्चे इमोशन और छोटे-छोटे जेस्चर आज रिश्ते को मजबूत करेंगे।
करियर राशिफल- ऑफिस या कामकाज के मोर्चे पर आज आपका फोकस ठीक रहेगा। दिमाग क्लियर रहेगा, इसलिए जो काम रुके हुए थे, उन्हें निपटाने का मौका मिल सकता है। कोशिश करें कि पहले एक जरूरी टास्क पूरा करें, फिर दूसरा काम उठाएं। बहुत सारे काम एक साथ लेने से कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। मीटिंग या टीम वर्क में शालीनता रखें। दूसरों की बात ध्यान से सुनेंगे तो कई अच्छे आइडिया मिल सकते हैं। अगर किसी काम में प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश न करें। सही समय पर हेल्प मांग लेना भी प्रोफेशनलिज़्म का हिस्सा होता है। छोटी-सी टू-डू लिस्ट बना लेना आज काफी काम आ सकता है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और गलतियां भी कम होंगी। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, धीरे और स्टेडी तरीके से काम करें।
आर्थिक राशिफल- आज पैसों को लेकर दिन नॉर्मल और स्टेबल रह सकता है, बस शॉर्टकट से बचें। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग या बेकार की सब्सक्रिप्शन जैसी चीज़ों पर नजर रखें। छोटे-छोटे खर्च मिलकर बड़ा अमाउंट बना देते हैं, इसलिए आज खर्च पर थोड़ा कंट्रोल जरूरी है। हफ्ते के लिए एक सिंपल सा सेविंग गोल सेट कर लें। बहुत बड़ा टारगेट रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखें कि निभाया जा सके। अगर कोई आपसे उधार मांगता है, तो तुरंत हां कहने से पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख लें। अपनी जरूरतें नजरअंदाज करके दूसरों की मदद करना आगे चलकर टेंशन दे सकता है। आज बजट बनाकर चलेंगे तो मन भी हल्का रहेगा और आगे की प्लानिंग भी आसान होगी।
स्वास्थ्य राशिफल- आज आपका एनर्जी लेवल सामान्य रहेगा। बहुत भारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्की वॉक या थोड़ा स्ट्रेच करना अच्छा रहेगा। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से बचें। पानी पीते रहें और बाहर का बहुत भारी खाना या देर रात स्नैक लेने से बचें। अगर दिन के बीच में तनाव महसूस हो, तो कुछ देर के लिए काम से ब्रेक लें। गहरी सांस लें, धीरे-धीरे पांच तक गिनें और खुद को शांत करें। मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर भी दिमाग को आराम मिल सकता है। आज खुद पर ज्यादा दबाव डालने के बजाय अपने काम को आराम से, स्टेप-बाय-स्टेप पूरा करें। ऐसा करने से दिन के आखिर में संतोष भी मिलेगा और थकान भी कम महसूस होगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि