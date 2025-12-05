तुला राशिफल 5 दिसंबर 2025 : आज तुला वाले एग्रीमेंट साइन से पहले सवाल पूछें, केयरिंग रिलेशनशिप रखें

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला वाले एग्रीमेंट साइन से पहले सवाल पूछें, केयरिंग रिलेशनशिप रखें

Libra Horoscope for Today 5th December 2025 : शांत होकर चीजों को चुनेंगे तो आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते खुलेंगे।आपको अपने जजमेंट पर भरोसा करना है। अगर आपका चुनाव दूसरों पर असर डालता है, तो काइंड रहें। आपकी एनर्जी आज बैलेंस है। आज प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लें, फिर चाहे आपकी तरक्की की रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो। छोटे इप्रूवमेंट और लगातार एफर्ट से विश्वास पैदा होता है। आज धैर्य रखें और शांत होकर सलाह को सुनें, अगर कोई आपकी मदद करता है, तो उस इंसान को उसका क्रेडिट जरूर दें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल तुला राशि वालों की लवलाइफ में विनम्र होकर बात करें और छोटे-छोटे संकेत आपके बॉन्ड को मजबूत करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी कम्युनिटी इवेंट को आप अटेंड करें। अपने किसी दोस्त को किसी ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए कहें जो आपकी तरह की वैल्यूज रखता हो। कपल्स को वापस अपने विश्वास को लाना चाहिए, इसके लिए आप एक्टविटी के दौरान एक दूसरे को सुनें। आपको जब जरूरत हो तो आपको माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए आप शेयरिंग एक्टिविटी प्लान करें। इस समय आपको किसी की आलोचना नहीं करनी है, खासकर कड़े शब्दों में किसी को नहीं बोलना है। छोटे माइलस्टोन भी एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, इससे आप एक दूसरे के करीब आएंगे। इससे आपको केयरिंग रिलेशनशिप भी मिलेगा। जिससे आप सेफ और सम्मानजनक महसूस करेंगे।

तुला करियर राशिफल तुला राशि वालों को ऑफिस में अपनी स्थिर तरक्की के लिए क्लियर प्लानिंग से जीत मिलती है। आज आपको कोई ऐसे तीन काम चुनने हैं, जो सबसे पहले करने हैं, इससे आप शुरुआत करें और अपने काम को गति देने के लिए सबसे पहले एक काम को तुरंत पूरा करें। अगर आपको लग रहा है कि मदद की जरूरत है, तो मदद मांगें । आपको विनम्र तरीके से अपना रिएक्शन देना है। इसे आपको पर्सनल लेने के बजाय एक्सेप्ट करना है। अपने मैसेज को थोड़ा शॉर्ट रखें और अपने टीम के लोगों को सम्मान दें। वे आपका सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनका सम्मान करें। आपको अपने रुटीन में एक छोटा सा इंप्रूवमेंट और हर वीक आपको अपनी तरक्की को रिव्यू करना चाहिए।

तुला मनी राशिफल आज का दिन तुला राशि वालों के लिए सावधानी का फेवर करता है और क्लियर रिकॉर्ड के लिए भी आज का दिन है। आज अभी तक के बिल चेक करने हैं। महत्वपूर्ण भुगतान की रसीदें संभाल कर रखें। आवेग में आकर आपको खरीददारी नहीं करनी है। आपको किसी भी साइन करने वाले एग्रीमेंट से पहले अगर सवाल पूछने हैं। अगर आपको कोई डील ऑफर करता है, जो आपको अच्छी लगती है, तो आपको इसे पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए और किसी दोस्त से सलाह लेनी चाहिए। छोटी सेविंग्स और केयरफुल चॉइस आपको आपको आगे आने वाले तनाव से छुटकारा दिलाएंगे। इससे आपको स्टेबल मनी प्लान बनाने में मदद मिलेगी। आपको छोटे टारगेट बनाने चाहिए।

तुला हेल्थ राशिफल आज तुला राशि वालों की हेल्थ कोमल रुटीन का फेवर करती है। आपको शार्ट वॉक भी करनी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है और रोजाना अच्छे से आराम भी करना है। हैवी वर्कआउट ना करें, और अचानक बदलाव ना लाएं। अच्छे से पानी पिएं, स्ट्रेच करें, अपनी नींद को पहले रखें। दिन में अपने कंधों को आराम करने के लिए ब्रैक लें। अगर थकान हो रही है, तो थोड़ा रुकें और आराम करें, फिर काम पर वापस जाएं। अपनी स्माइल शेयर करें। अच्छे से खूब पानी पिएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com