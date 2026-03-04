तुला राशिफल 4 मार्च 2026 : तुला राशि वालों आज क्विक रिस्क और शार्टकट से बचें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन
Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों आज क्विक रिस्क और शार्टकट से बचें
Libra Horoscope for Today 4th March 2026 :आज तुला राशि की लाइफ में बैलेंस अच्छा काम करेगा आपके सामने आगे बढ़ने के लिए मौके आएंगे। आज आप लगातार काम करेंगे और निष्पक्ष रहेंगे। आपको नए रास्तों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज आपकी क्लैएरिटी से काफी मदद होगी। आपको शाम तक स्मूद मौके बनाने हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझने और बॉन्ड को मजबूत करने के लिए एक साथ वक्त गुजारना है।जब कोई छोटा काम कर रहे हैं, तो बैलेंस से हैंडल करें। इस समय समझौता ना करें।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि वालों को रिलेशनशिप में अंडरस्टेंडिंग को एजॉय करना चाहिए। आप दोनों कैसे हैं और आप दोनों कैसे एक दूसरे को समझते हैं, इसको लेकर आप खास ध्यान दें। अपने ईमानदारी से विचार एक दूसरे से शेयर करें, लेकिन इसके लिए किसी को ब्लेम ना करें। और अपने पार्टनर की केयर करें और छोटा सा इशारा आपकी लवलाइफ में कितना मायने रखता है, यह आप देखेंगे। आपको फ्रेंडली क़न्फिडेंस दिखाना है। आज जो सिंगल है, उन्हें कोई खास मिल सकता है, जोआपके तरह की रुचि रखता है, इसके लिए किसी ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों। आपको अपनी फीलिंग्स को खास तौर पर नैचुरल आने के लिए अलाउ करना चाहिए।
तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों को काम में निष्पक्ष फैसला चमकेगा। आपको शांति से चीजों को सोल्यूशन मिलेगा। एक सपोर्ट से किया गया काम आपको इनाम दिलाएगा। अगर आपको काम में कोई सुधार देखते हैं, तो आपको इसे नोटिस करना चाहिए, दूसरों के आइडियाज के लिए तैयार रहना है, वहां से मौके बंद नहीं करने हैं। आपको क्विक रिस्क लेने से इस समय बचन है और इस समय चमकने वाले शार्टकट की बजया लगातार काम करके तरक्की पाएं। एक छोटा सी काम की हेल्प आपके सीनियर्स द्वारा नोटिस की जाएगी। आपको अपने डॉकन्यूमेंट्स को और डेडलाइन को टाइम पर तैयार रखना है। इसके अलावा टीमवर्क को बढावा दें, जिससे अच्छे रिजल्ट ला सकें।
तुला मनी राशिफल
आज तुला राशि वालों को आर्थिक तौर पर स्टेबल रहना है। आपको छोटी चॉइस भी लानी है। इस समय आवेग में आकर चीजों पर पैसा खर्च ना करें और किसी सब्सिक्रप्शन या जहां पैसा बेकार हो रहा हो, वहां चेक करें। अगर आप छोटे निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको किसी दोस्त से सलाह लेनी चाहिए। आपको हर दिन अपने खर्चों में थोड़ा बचाना चाहिए। आज आपके सामने अचानक एक खर्चा आ सकता है, जिससे आपको निपटना होगा, लेकिन इससे शांति से हैंडल करें।
तुला हेल्थ राशिफल
आज तुला राशि वाले स्टडी फील करेंगे, अगर आप सिंपल लाइफ की रिदम पर ध्यान देंगे। आपको अपना दिन जेंटल स्ट्रेचिंग से शुरू करना चाहिए। आपको शार्ट वॉक करनी चाहिए, जिससे आप अपने शरीर को जगा सकें। इसके लिए अलावा अच्छे से पानी पिएं और सात्विक खाना खाएं, जिसमे दाल, सब्जियां और फल हों। आपको हैवी खाना अवाइड करना चाहिए। इस समय मोबाइल पर सोते समय स्किन टाइम कर देना चाहिए। अगर थके हैं, तो आराम करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। छोटी और लगातार आदतों के कारण आप एनर्जी को हाई कर सकते हैं?
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट