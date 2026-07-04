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तुला राशिफल 4 जुलाई 2026: तुला राशि वालों को आज मिलेगी सफलता, निवेश में बरतें सावधानी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Libra Horoscope Today 4 July 2026: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और नई संभावनाओं से भरा रह सकता है। करियर में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं।  हालांकि आज स्वास्थ्य का रखें ध्यान।

तुला राशिफल 4 जुलाई 2026: तुला राशि वालों को आज मिलेगी सफलता, निवेश में बरतें सावधानी

Libra Horoscope Today 4 July 2026, तुला राशिफल: मन का रुख हल्का और उत्साहित रहेगा। दिन में रचनात्मकता भी रहेगी और काम की समझ भी। किसी अपने से अच्छी खबर मिल सकती है, खासकर बच्चों, पढ़ाई या किसी निजी योजना से जुड़ी बात में संतोष मिलेगा। जो लोग लंबे समय से किसी शौक, कंटेंट, डिजाइन, लेखन या प्रस्तुति पर सोच रहे थे, वे उसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी पूरी तस्वीर देखकर चलना जरूरी रहेगा, क्योंकि उत्साह में लिया गया फैसला बाद में बोझ लग सकता है। कामकाज में आपका अंदाज संतुलित रहेगा और लोग आपकी समझदारी को नोटिस करेंगे। करियर वाले क्षेत्र में बुध के वक्री होने और गुरु, शुक्र के सक्रिय होने से कुछ पुराने मुद्दे फिर सामने आ सकते हैं, लेकिन यही बात सुधार का मौका भी देगी। किसी सीनियर से बातचीत में विनम्रता रखें। घर और बाहर के बीच समय बांटना जरूरी होगा। मन कभी एकदम खुश और कभी थोड़ा उलझा लग सकता है। इसका कारण यह है कि भीतर रचनात्मक ऊर्जा ज्यादा है, पर साथ ही कुछ अधूरे काम भी ध्यान खींचेंगे। इसलिए दिन को भागदौड़ नहीं, सही क्रम में चलाना बेहतर रहेगा।

तुला राशि का लव राशिफल

दिल की बात कहने का सही मूड बनेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो बातचीत में गर्मजोशी दिखेगी और सामने वाले से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके बीच छोटी बातों पर हंसते हुए समय बिताने का मौका बन सकता है। बच्चों को लेकर खुशी, गर्व या राहत जैसी भावना भी रहेगी। ध्यान बस इतना रखें कि उम्मीदें बहुत ऊंची न करें। सामने वाले के शब्दों के साथ उसका मूड भी समझें। अगर हाल में दूरी आई थी, तो नरम लहजा बहुत काम करेगा। शाम तक रिश्तों में साफगोई बढ़ सकती है।

तुला राशि का करियर राशिफल

पढ़ाई में ध्यान टिकाने की क्षमता अच्छी रहेगी, खासकर उन विषयों में जिनमें समझ, विश्लेषण या प्रस्तुति की जरूरत है। प्रतियोगी माहौल में जल्दबाजी से नहीं, तैयारी से फायदा होगा। ऑफिस में आपकी छवि जिम्मेदार व्यक्ति की बन सकती है, लेकिन ईमेल, मैसेज, रिपोर्ट या मीटिंग नोट्स दोबारा देखना जरूरी रहेगा। बुध के वक्री प्रभाव से छोटी गलतफहमी या पुराना लंबित काम फिर सामने आ सकता है। इसे परेशानी नहीं, सुधार का मौका मानें। जो लोग बिजनेस में हैं, वे नई शुरुआत की बात सोच सकते हैं, पर पहले नियम, लागत और समय का अंदाजा साफ कर लें। सीनियर की सलाह अनदेखी न करें। छात्रों के लिए यह दिन मेहनत का अच्छा फल देने वाला हो सकता है, अगर मोबाइल और उलझनों से दूरी रखें।

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तुला राशि का आर्थिक राशिफल

धन के मामले में आत्मविश्वास तो रहेगा, पर जोखिम भरे फैसलों में संयम जरूरी है। लाभ की उम्मीद बन सकती है, लेकिन बिना जांचे किसी भी निवेश, सट्टा या जल्द मुनाफे के वादे पर भरोसा न करें। काम से जुड़े खर्च और भविष्य की योजना दोनों साथ चलेंगे। बजट बनाकर चलेंगे तो राहत रहेगी। परिवार या बच्चों की जरूरत पर खर्च हो सकता है, जो जरूरी भी लगेगा। अगर कोई पुराना भुगतान अटका है, तो उसकी याद दिलाना ठीक रहेगा। कमाई से ज्यादा धन को संभालने का तरीका आज अहम रहेगा।

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तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, पर मानसिक ओवरलोड से बचना होगा। बहुत सारे काम एक साथ उठाने से थकान बढ़ सकती है। आंखों, नींद और स्क्रीन टाइम पर ध्यान दें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी वॉक मूड को स्थिर रखेगी। अगर मन बेचैन हो, तो थोड़ी देर अकेले बैठकर अगला कदम तय करें। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत महसूस हो सकती है।

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आज की सलाह: उत्साह में फैसला लें, पर अंतिम कदम से पहले कागज और समय दोनों जांच लें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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