तुला राशिफल 4 दिसंबर 2025 : आज तुला वाले अचानक आने वाली डिमांड से बचें, गॉसिप से बचें, रेपो बनाएं, रिस्क भरे निवेश टाले

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला वाले अचानक आने वाली डिमांड से बचें, गॉसिप से बचें, रेपो बनाएं, रिस्क भरे निवेश टाले 

Thu, 4 Dec 2025 05:52 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope for Today 4 December 2025: आज तुला राशि के लोग बैलेंस पाएंगे। आपको छोटे फैसलों में बैलेंस मिलेगा। फ्रेंडली बातचीत में स्पष्टता आएगी। शांत अप्रोच से रिलेशनशिप में मदद मिलेगी।अपनी प्राथमिकताएं तय करें और बैलेंस करने के लिए एक कदम आगे बढ़ें।एडवाइज के लिए आप खुले रहें। इससे आप अच्छे और खुशनुमा कनेक्शन बनाएंगे। खासतौर पर धैर्य दूसरों के साथ धैर्य रखते हुए और खुद पर भरोसा करें।

तुला लव राशिफल

आज तुला राशि वालों का दिल कोमल फील करेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो विनम्र होकर बातचीत करें, सावधानी से अपने पार्टनर की बातों को सुनें। अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको शेयरिगं पलों में पार्टनर की तारीफ करनी होगी, इससे आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा। अचानक आने वाली डिमांड से इस समय बचें। जरूरतों के बारे में शांति से बात करें। अगर आफ गर्मजोशी दिखाते हैं, तो फिर से मिलना और माफ करना संभव होता है। आपको अपनी उम्मीदों को वास्तविक रखना चाहिए। अगर किसी से मतभेद हो जाएं तो आपको सोच समझकर कार्यों के दौरान धैर्य रखना चाहिए। आप सोचसमझकर एक्ट के जरिए इमोशंस को बेहतर कर सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन से हर दिन सावधानी से आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी।

तुला करियर राशिफल

अगर आप आर्गनाइज्ड रहें और डेडलाइन स्पष्ट रखें, तो काम में लगातार तरक्की होती है। एक छोटा सा काम भी अगर आप पूरी तरह से पूरा कर लें, तो पहचान मिल सकती है। इस समय ऑफिस गॉसिप से बचना है और विनम्र होकर सहयोग करना है और फैक्ट पर फोकस करें। अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं, तो आप अपने रिज्यूमे को अपडेट करें और शांति से नेटवर्क बनाएं। समस्याओं को सोल्व करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करें। अगर श्योर नहीं है, तो आपको किसी से सलाह मांगनी चाहिए। अपने रेपो को बनाए रखने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए। इससे आप भविष्य में स्टडी ग्रोथ पा सकेंगे।

तुला मनी राशिफल

आज तुला राशि वालों को आरथिक मामलों में सावधानी से सेलेक्शन करने की जरूरत है। आज आपको किसी आवेग में आकर खरीदारी से बचना है और इसके साथ ही अपने बजट को रिव्यू करना है। तुला राशि वाले जब अपने खर्चों पर नजर दौड़ाते हैं, तो आपकी सेविंग्स ज्यादा होने लगती हैं, अपने टारगेट स्पष्ट रखें। अगर कोई डील ऑफर की जाती है, तो शर्तों को ध्यान से पढ़ें और आप इसको लेकर सवाल भी पूछें। जब तक आपके पास सही इंफोर्मेशन ना हो, तब तक आपको रिस्क भरे निवेश को फिलहाल टालने ही बेहतर समझना चाहिए । इस समय ईमानदार रिएक्शन के लिए किसी विश्वसनीय दोस्त के साथ अपने खर्चों की प्लानिंग शेयर करें। फ्रीलांसिंग या किसी एकस्ट्रा काम के जरिए आपकी इनकम बढ़ाने के तरीके आपको लाभ दिला सकते हैं। इस महीने किसी भी तरह के सरप्राइज से बचने के लिएअपने रिकॉर्ड आर्गनाइज्ड रखें।

तुला हेल्थ राशिफल

आज आपकी एनर्जी स्थिर है। इसलिए आज तुला राशि वालों को अच्छी तरह आराम करना है। अपने रुटीन को बैलेंस रखना है। बीपी को बढ़ाने और मन को शांत करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर टहलने से दिन की शुरुआत करें। आपको इस समय अच्छे से पानी पीना है और सिंपल और बैलेंस डाइट लेनी है। जो पाचन और शक्ति को बढ़ावा दे। भारी फिजिकल मेहनत से बचें। अपने शरीर की सीमाओं का ध्यान रखें। थकान से बचने के लिए लंबे समय तक काम करते समय छोटे-छोटे ब्रेक लें। तनाव कम करने और नींद की क्वालिटी में सुधार के लिए गहरी सांस लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

